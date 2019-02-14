正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」　花火迎春蜂炮煙火慶元宵

▲台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，2月16日舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，歡迎全國民眾來慶元宵。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，為慶祝2019年農曆春節，依循往年民俗傳統於元宵節前皆會舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，今年訂於2月16日舉辦，以傳承傳統府城文化，融合地方特色與結合文創市集等，加上蜂炮、高空煙火，讓聖母廟成不夜城。

今年聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，將在2月16日（農曆正月初十日）元宵節節前5日（周六）登場，除於聖母廟廟前廣場結合各學校、民間團體等各種民俗、休閒及藝文文化等以各種內容精采之表演節目外，還有蜂炮、高空煙火等，預計於當日上午10時開始，晚上11時30分結束。

今年聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動之相關精采節目安排如下：上午10時土城國小擊鼓樂團表演；10時30分土城國小親子國樂團鄉音樂集演奏表演；13時猜燈謎有獎徵答；13時10分土城高中薩克斯風表演；13時20分土城高中街舞；13時30分舞蹈表演；13時50分電音三太子；14時10分猜燈謎有獎徵答；14時20分千手觀音；14時40分台南海事管樂隊；14時55分台南海事鼓隊；15時10分南海事舞蹈表演；15時25分猜燈謎有獎徵答；15時40分南英商工儀隊；15時55分高雄樹德科技大學舞蹈啦啦隊；16時10分舞蹈表演；16時30分樹德旗樂隊；16時50分千手觀音；17時10分電音三太子；17時30分踩街遊行隊伍整隊；18時踩街遊行隊伍出發；18時50分無人機表演；19時50分鞭春牛、搶春牛；20時10分長官致詞；20時20分啟炮開幕；20時30分第一梯次蜂炮六門；21時10分第一梯次高空煙火；21時40分第二梯次蜂炮六門；22時20分第二梯次高空煙火。

台南市民政局副局長林振祿表示，安南區土城正統鹿耳門聖母廟迎春牛、鞭春牛、爭春牛、炸蜂巢炮及高空煙火秀等相關民俗文化系列活動，舉辦迄今已超過30年以上的歷史，深受各界肯定且具獨特性與文化特色，深值得民眾前往觀賞及體驗；惟民眾在參與炸蜂炮之同時和觀看高空煙火時，林副局長特別呼籲及提醒務必要有安全防護之穿著及注意眼睛之防護，並於今日記者會特請市府消防局示範標準安全防護之穿著，讓市民朋友知悉、明瞭及有所遵循，以維自身身體之安全，才能玩得開心又安心。

主辦單位聖母廟主委王明義也表示，今年規劃的活動內容精彩豐富，除鹿耳門媽姐神轎遶境、高空煙火秀與集中施放區活動之外，還安排有各種樂團表演、舞獅藝陣表演、藝文表演、踩街遊行、鞭春牛、搶春牛、炸蜂炮體驗等等多項系列活動，加上周遭各台南市傳統市集美食之展售，讓大家有得看又能享用美食，活動精采可期，歡迎大家來台南市安南區正統鹿耳門聖母廟提早閙元宵。