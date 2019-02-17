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台南正統鹿耳門聖母廟花火迎春　漫天閃亮火花儼如台江不夜城

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▲台南市正統鹿耳門聖母廟「2019花火迎春」活動，2月16日盛大舉行，高空煙火秀等民俗文化系列活動，吸引眾多信眾參與，讓聖母廟儼如不夜城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市正統鹿耳門聖母廟「2019花火迎春」活動，2月16日盛大舉行，高空煙火秀等民俗文化系列活動，吸引眾多信眾參與，讓聖母廟儼如不夜城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正統鹿耳門聖母廟「2019花火迎春」活動，2月16日盛大舉行，除聖母廟廟前廣場結合各學校、民間團體等各種民俗、休閒及藝文文化等精采表演節目外，還有迎春牛、鞭春牛、爭春牛、炸蜂巢炮及高空煙火秀等民俗文化系列活動，吸引眾多信眾參與，讓聖母廟儼如台江不夜城。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟「2019花火迎春」活動，2月16日盛大舉行，高空煙火秀等民俗文化系列活動，吸引眾多信眾參與，讓聖母廟儼如不夜城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，有土城國小擊鼓樂團表演、猜燈謎有獎徵答、土城高中薩克斯風表演、土城高中街舞、舞蹈表演、電音三太子、千手觀音、台南海事管樂隊、海事鼓隊、南英商工儀隊、高雄樹德科技大學舞蹈啦啦隊、樹德旗樂隊、踩街遊行、無人機表演外，重頭戲是晚上7時50分，由台南長黃偉哲、聖母廟主委王明義主持的鞭春牛、搶春牛。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟「2019花火迎春」活動，2月16日盛大舉行，高空煙火秀等民俗文化系列活動，吸引眾多信眾參與，讓聖母廟儼如不夜城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲到場擔任主祭官，隨著司儀「春牛贊」順口溜，鞭打「春牛」12下，祈求風調雨順、五穀豐收，最後一下一落，台下上百人蜂擁爆衝上前搶春牛，春牛不到30秒就瞬間「分屍」搶光。

聖母廟施放120分鐘絢麗煙火及蜂炮，被譽為南台灣煙火盛事之一，每年都吸引大批民眾擠爆，相關活動舉辦迄今已超過30年以上的歷史，深受各界肯定且具獨特性與文化特色，吸引眾多民眾前往觀賞及體驗。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟「2019花火迎春」活動，2月16日盛大舉行，高空煙火秀等民俗文化系列活動，吸引眾多信眾參與，讓聖母廟儼如不夜城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟主委王明義說，聖母廟精心籌備「新春嘉年華」系列活動，其中包括：安太歲保平安、啟點寶蓋蓮花光明燈、文昌燈、過七星平安橋解厄大法會、參拜六十甲子元辰殿（生肖轉運石盤）、鑽轎下、美食年貨大街、摸春牛、乘坐牛車遊聖母廟、敲響開運鐘及往年備受矚目的「煙火蜂炮」活動，在16日晚上交互施放絢麗國際高空煙火及精彩蜂巢炮，騰空飛射的煙火，漫天閃亮火花，將營造台江不夜城。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟「2019花火迎春」活動，2月16日盛大舉行，高空煙火秀等民俗文化系列活動，吸引眾多信眾參與，讓聖母廟儼如不夜城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「鞭打春牛」是與中國農業生產有關的一個傳統習俗，據說已有3千年歷史。立春是農曆24節氣的第1個節氣，標誌春天的來臨「一年之計在於春」，在立春這一天，鞭打用泥土塑成的春牛，就是象徵一年農耕的開始，農業是中國立國之本，所以無論官民，對這個儀式都非常重視。

　己亥春牛在聖母廟五王殿前，供善信摸春牛討吉利，如「摸牛頭、兒孫會出頭」、「摸牛嘴、大富貴」、「摸牛腳、家貨吃沒乾」、「摸牛尾、剩家貨」、「摸牛耳、吃百二」、「摸春牛、 年年有餘」。

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關鍵字：台南,正統鹿耳門聖母廟,花火迎春,台江,不夜城

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