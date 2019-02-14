火辣泳衣女坐機車當街「剃腿毛」　剃刀隨性甩...Q毛散在風中

▲有司機拍到，一名女子竟然在馬路上剃毛。（圖／翻攝自Instagram＆Youtube）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州一名性感女子被人拍到，乘坐在摩托車後座時，竟然趁著等紅燈的空檔一邊剃腿毛，超狂行徑立刻被多名路人拍下，並分享在網路上引起超高討論，令人意外的是，許多女網友坦承自己也曾幹過類似的事。

影片中可看到，一名穿著紅色泳衣的性感女子，在車陣中等待紅綠燈時，突然拿出一把剃刀，便當眾刮起了腿毛，刮完還把刀片上的腿毛，隨性撒在風中。後來又有另外一名司機拍到，即使機車是在行駛狀態，女子仍不忘低頭繼續除毛。

女子除毛的影片最先被分享在Only in Dade的粉絲頁上，立刻吸引78萬人次點閱，而第二段分享在instagram上的後續影片，也獲得將近70萬人次觀看。雖然許多網友認為畫面不太雅觀，卻有不少女網友坦承，自己也曾有在公共場所除毛的經驗，還有人認為，「至少比在泳池除毛的人好多了」。

同樣發生在佛州，去年就有一名大媽被人拍到，坐在公共泳池旁張腿剃毛，還時不時把剃刀放入水中刷洗，影片po出後立刻引發眾怒，不少網友大罵，「這太噁心了，想像你游泳的時候，身旁流動的水裡出現一團毛」、「旁邊有很多小朋友，不小心會不會吃到毛啊。」