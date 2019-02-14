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「國是中華民國、家是台灣」解統獨　柯文哲：目前最大公約數

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲昨出席產業座談時，針對統獨議題拋出新解，稱「國是中華民國、家是台灣」。事隔一天，柯文哲表示，台灣內部要先有共識，中華民國跟台灣應該是目前的一個最大公約數，「自己內部都亂成一團你怎麼跟對岸談跟美國談？沒辦法」；柯也重申，統獨是假議題卻是真問題，因為在台灣社會統獨真的是把台灣搞垮。

柯文哲14日出席江南市場BOT案大樓啟用典禮，對於拋出「國家」解釋，柯說，台灣內部要先有共識，「其實處理對岸或是美國，內部要先有共識，我後來發現國家是一個蠻...應該是目前台灣最大公約數，中華民國跟台灣，一個最大公約數」，慢慢尋求台灣內部共識，你自己內部都亂成一團怎麼跟對岸談、跟美國談？沒辦法。

而被外界質疑是統獨兩面討好？柯文哲說，昨天講過，統獨是一個假議題但是在台灣是真問題，假議題是說大家很清楚，美國不可能現階段讓台灣獨立，也不可能讓台灣去跟中國統一，這是美國的底線，「所以坦白講統獨在現階段是一個假議題，但是在台灣社會她真的是一個真問題，真的把台灣搞垮了，所以它是假議題但是真問題。」

而國家作為兩岸新論述，對外如中國大陸，是否能讓對方接受？柯文哲說，如果內部都沒有辦法共識，那外面根本沒有辦法談，盡量尋求內部的共識，在這共識為基礎上才有辦法跟中美去做說明跟協調。

媒體追問，國家新論述能否降低兩岸一家親的對立衝擊？柯文哲說，兩岸一家親已經講過，是一種態度，「我們先跟大陸方面表明說，我沒有要跟你為敵，不會故意搞什麼去中國化、去蔣化，表達我對你是友善的，我願意跟你交流」，但是轉過頭來，國防經濟該準備的要準備。

「老實講，國際政治還是非常現實。」柯文哲說，去年出訪荷蘭，發現為什麼有的城市特別友善，「後來問起來是原來我們台商在那裏有捷安特、華碩，就是大廠在那哩，所以市長就特別友善，如果那地方沒有台商大廠，市長就應付應付，很明顯，所以我就學到一課，國家的經濟實力國防力量還是最根本的。」

而近來多次被質疑無心市政只想選總統，如今又觸及總統級議題，是否擔心又招來批評？柯文哲無奈說，每天7點30分開始工作，「我們每天認真工作都沒有看到，其實台北市政到現在為止還是速度相當快在推動，這我非常清楚我有在控制。」

▲▼柯文哲出席江南市場BOT案大樓啟用典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席江南市場BOT案大樓啟用典禮。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,統獨,美國,兩岸

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