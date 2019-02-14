黑人在賓士車上睡覺「突然驚醒」　遭6警4秒內瘋狂掃射打死

▲嘻哈歌手在自己擁有的賓士車上睡覺，醒來卻慘遭警察亂槍打死。（圖／翻攝自Facebook／David Harrison）

國際中心／綜合報導

真的是「躺著也中槍」，美國加州20歲非裔嘻哈歌手Willie Bo日前趴在賓士車上睡覺，被叫醒時因為所做出的舉動引起警方緊張，竟然慘遭6名警察連開多槍擊斃。家屬痛批，一個剛睡醒的人根本沒有攻擊性，警方是因為種族歧視才會濫用公權力。

本名為麥考伊(Willie McCoy)的男子，以藝名Willie Bo活躍於當地音樂圈，9日晚間他將自己的賓士車停在北加州瓦列霍市(Vallejo) 一間知名連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)的停車場裡，人便趴在方向盤上睡覺。晚間10時半左右，警方接到塔可鐘員工報案，說有一名男子癱倒在一輛銀色賓士車內，便前來查看。

警方表示，6名警察靠近賓士車後發現，車窗是上鎖狀態，車內的麥可伊完全沒有反應，膝蓋上還有一把槍，他們第一時間沒有主動把人叫醒，結果對方突然醒來，便大聲命令「把手舉起來」，但對方卻反而伸手去拿放在膝蓋上的槍，警察因為「擔心自己的人身安全」，便在4秒內連開多槍進行掃射。

警方確認麥考伊已無威脅後，才打開車門將人從車上移出，並呼救救護車趕到現場急救，但沒多久醫生便當場宣布對方已經身亡。麥考伊的家人事後無法接受警方作法，表哥哈里森(David Harrison)痛斥，「你們不能這樣繼續在街上殺死我們，我的表兄弟在車上睡著了，他們竟然連開20多槍…」。

根據事發現場照片，麥考伊車子的擋風玻璃上可看到至少16個彈孔，而6名涉案警察目前被暫停職務中，在驗屍報告正式出爐前，警方暫時無法確定死者的傷勢情況以及詳細情況，詳情案情待進一步調查中。