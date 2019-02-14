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搏命拚人氣他直播跳河　頭撞石頭「5分鐘內」慘死鏡頭前

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為了拚人氣他直播跳河　頭撞石頭「5分鐘內」慘死鏡頭前。（圖／翻攝自大陸《浙江在線》網站）

▲男子為了成為網紅，竟然拿生命危險博人氣。（圖／翻攝自大陸《浙江在線》網站）

大陸中心／綜合報導

中國大陸浙江紹興一名20多歲李姓直播主為了吸引人氣，竟然翻過河邊護欄直播跳河，人跳下去後卻因為撞到石頭，導致顱內出血，雖然被立即送醫搶救，最後仍不幸喪命，他的好友事後也十分後悔，「要是知道會發生這種事，我一定會多勸幾句。」

這起事件9日發生在柯橋區迎駕橋路與湖中路交叉口附近的三江大河邊，李男的好友黃男表示，2人是在「快手」影像直播平台認識，因為都是四川同鄉很快便熟識，當天對方找他幫忙拍攝影片，人到現場才發現居然要拍跳河，「我嚇了一跳，要他別跳，可是他不聽。」

李男跑到橋下換了衣服準備直播，他向觀眾表示，「各位觀眾，今天零下4℃，我穿著T恤即將跳入冰冷的河中」，接著便縱身一跳，沒想到那句話竟成了他的最後遺言。

黃男表示，李男翻過護欄往河裡跳，離河面大約2公尺高，但河水很淺，只到成人的小腿，對方剛跳下水時還能偶爾探出頭，但5分鐘後突然就沒了動靜，他便趕緊下河救人，然而救護車趕到時發現對方已經沒了氣息。醫生則說，原本以為李男是因為溺斃，後來發現他有顱內出血的情況，可能因為河道水位太淺，導致李男頭部受到石頭撞擊而昏迷，後來窒息死亡。詳細案情仍待警方進一步調查。

▼男子在網路上曾拍攝許多影片。（圖／翻攝自大陸《浙江在線》網站）

為了拚人氣他直播跳河　頭撞石頭「5分鐘內」慘死鏡頭前。（圖／翻攝自大陸《都市快報》網站）

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關鍵字：直播,網紅,跳河,浙江,紹興

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