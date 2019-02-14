綠帽男設局邀女友開趴　親友面前「最狠復仇」：小王是20年好友！

▲男子不甘被戴綠帽，竟然設局公開女友與小王姦情。（圖／翻攝自YouTube／Most Recent）

國際中心／綜合報導

被「戴綠帽」往往是許多男子認為最痛苦的事情，委內瑞拉卻有一名男子為了報復交往2年女友，竟然為對方舉辦一場盛大派對，當派對氣氛進行到最高潮時，當著所有親友面前宣布女友姦情，而小王就是他熟識20多年的好友。

影片中可看到，他站在眾人面前致詞，身旁穿著綠色洋裝的女子則是女友梅蘭(Daliana Melean)，他感謝結識20多年的好友阿爾貝托(Alberto Sobalvarro)並表示，「阿爾貝托，我認識你20多年了，你是我最棒的兄弟、朋友和父親，但你追我的女人，就是懦夫的行為。」

正當所有賓客都感到驚嚇時，綠帽男接著拿出手機，向大家秀出女友和小王的對話紀錄，並指控梅蘭最近想購買一棟價值4萬美金（約新台幣123萬元），「錢從哪裡來？我知道她錢是從哪裡來的，就是你買給她的。」梅蘭試圖想要搶回她的手機，卻被憤怒的男友給扔到泳池裡，眾人擔心場面失控紛紛上前勸阻當事人。

綠帽男的反應十分淡定，他告訴阿爾貝托，「我真誠的感謝你，謝謝你20多年來所給予我的深厚友情，梅蘭妳也是，當然這兩年，你和我分享了許多虛情假意」，接著丟下一句，「阿爾貝托和梅蘭有染」接著便帥氣離開現場。

綠帽男另類的復仇方式被許多親友拍下影片，並在網路上流傳，但並沒有透露男子的真實身分，小王阿爾貝托據了解是一名經濟學者，以及隸屬於馬杜洛(Nicolás Maduro)政府的國會議員。