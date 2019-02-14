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失明者重見光明！幹細胞技術新突破　眼睛視網膜可再生

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▲慈濟眼科研究中心研究團隊積極投入細胞治療，讓有眼疾的民眾有新的治療選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟眼科研究中心研究團隊積極投入細胞治療，讓有眼疾的民眾有新的治療選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

幹細胞療法又有一項新突破！花蓮慈濟醫院眼科研究中心利用自體且取得容易的少量血液與皮膚的體細胞，成功分化成人類誘導性多功能幹細胞（iPS），再分化為「視網膜色素上皮細胞」、「感光細胞」與「視網膜節細胞」，可望修復視網膜病變及視神經受損，為失明患者帶來重見光明的希望。這項創新研究也發表在2019年國際學術期刊《Cells》中。

台灣65歲以上的人口中，約有10 %罹患老年性黃斑部病變，其中約有30%患者會隨著病程，視網膜及感光細胞產生不可逆的退化，是老年人失明的第一大主因。花蓮慈濟眼科研究中心主任蔡榮坤表示，目前臨床治療為眼內注射抗血管新生藥物，抑制血管新生，病人除將面臨每1-3個月反覆注射的壓力，對於已經發生嚴重視網膜損壞及感光細胞萎縮的病人，至今尚無有效治療方式問世。

▲慈濟眼科研究中心研究團隊積極投入細胞治療，讓有眼疾的民眾有新的治療選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蔡榮坤表示，眼睛的視網膜就像照相機的底片，用來感光，感光後會將影像傳往腦部，而黃斑部就在視網膜的中央，而出血性老年性黃斑部病變就是在色素上皮層退化而長出新生血管，產生水腫、出血等現象，導致看東西扭曲變形，視野中央出現黑影，雖然目前的療法無法根治，但iPS細胞讓治療出現了新希望。

花蓮慈濟醫院眼科研究中心花了三年多的時間，利用自體且取得容易的少量血液與皮膚的體細胞，成功地分化成誘導性多功能幹細胞（iPS），再分化為「視網膜色素上皮細胞」、「感光細胞」與「視網膜節細胞」，還利用分化誘導多功能幹細胞技術，製造出視網膜微組織結構以及建立感光細胞分化技術。蔡榮坤強調，未來要將iPS細胞應用在視網膜退化與視神經萎縮病人的治療上，還需要繼續研究努力，但是這項發現確實了未來可能的治療方向。

▲慈濟眼科研究中心研究團隊積極投入細胞治療，讓有眼疾的民眾有新的治療選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院眼科研究中心蔡榮坤（前排左二），帶領研究團隊利用人類誘導性多功能幹細胞（iPS），可望修復視網膜病變及視神經受損，為失明患者帶來重見光明的希望。

除了希望能幫助視網膜退化的黃斑部病變患者恢復視力外，花蓮慈濟眼科研究中心的團隊首度成功地由人類誘導多功能幹細胞培育出「視網膜節細胞」，並進一步形成有視神經傳導功能的視神經結構，也是一大突破。研究團隊在今年將展開動物實驗，未來可能應用在青光眼合併視神經萎縮患者。

製作iPS細胞需要花上好幾個月，還需要特殊設備的實驗室，優秀的研究團隊也不能少。蔡榮坤熱衷於創新研發，也感恩有一群來自尼泊爾、印度、越南等專業的研究夥伴加入，他表示，包括像是老年性黃斑部病變、青光眼等視神經萎縮、受損造成失明的病症，其實現有的醫療方式，對某些較嚴重的病人，目前能做到的有其限制性。所以，眼科研究中心希望能積極投入細胞治療，盡快讓民眾有新的選擇，而且是精準有效的治療。雖然這方面的實際運用仍有長路要走，但仍希望能為許多因眼疾而「來不及」的病人找出「來得及」的解藥。

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