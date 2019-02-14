冠軍獎品可能不是最多？　五結「尪揹某」有暖規則

▲▼宜蘭元宵節重頭戲的五結利澤永安宮「走尪」傳統民俗活動中，其中被稱為「愛人仔相揹」的「尪揹某」（上圖）比賽取前3名，都可獲得與女選手相同體重的白米。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭元宵節重頭，有上百年歷史的宜蘭縣五結鄉利澤永安宮「走尪」，16日到19日有4天系列活動，活動有扛大轎過金火、三進三出等盛事外，其中，被稱為「愛人仔相揹」的「尪揹某」是愛侶們的最愛。即將在5月步上紅毯的林韋炆、劉芷呤，也在情人節來試試甜蜜負擔的「尪揹某」。

五結鄉公所表示，「愛人仔相揹」的「尪揹某」比賽方式是男女為一組，可為老公老婆的夫妻檔或熱戀情侶檔，男揹女或女揹男，走跑20公尺後，再揹著穿越20公尺長的氣球隧道，戳破5顆氣球後落地，再一起穿雙人木屐，走到終點。

比賽錄取前3名，都可獲得與女選手相同體重的白米，如果女選手體重是50公斤，那就可拿走50公斤的白米。

但這項比賽可說是如果被揹的女選手體重愈重，贏了，拿到的獎品會愈多，但問題是，揹得愈重，勝算愈小，揹得輕，勝算會高，因此，比賽結果，會出現第1名獎品、拿的白米數量，不一定比第2名或第3名多的有趣情況。

「甜蜜的負擔愈重，得的獎品可能愈多！」14日的情人節，協辦的利澤文教促進會透露當初設計競賽時的「隱藏版暖規則」，希望參賽者不要考慮到另一半體重的問題，願意負擔，第2名、第3名的獎品不會輸給第一名！

「尪揹某」競賽將在17日上午10時半開賽，地點就在五結鄉利澤永安宮前的老街，前副縣長黃適超、縣議員蔡金惠等夫妻檔14試賽，蔡金惠嬌羞地說：「好久沒被揹過，感覺很幸福！」黃適超說，藉此活動，還可增進夫妻感情。