韓國瑜要政府思考「農民為何造反」 政院：外銷創新高要讓人民有信心

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣去年農產品外銷創下20年新高，農委會主委陳吉仲13日表示，就算沒有九二共識，農產品一樣賣得出去。高雄市長韓國瑜表示，農民被重視他樂見，但呼籲政府思考為何在九合一選舉時農漁民幾乎全面造反。對此，行政院發言人Kolas Yotaka回應，農委會公布的數據就是要讓農民有信心。

去年台灣農產品外銷出口達到54.7億美元，創20年新高、水果外銷金額1億3千萬美元也創紀錄、我國農產品出口到大陸22.7億美元也刷新紀錄，成長達到23.2％，今年度的目標則是出口要破60億美元。

農委會主委陳吉仲受訪時表示，就算沒有九二共識，農產品一樣賣得出去，但卻被韓國瑜質疑，為何在2018年底的九合一選舉時農漁民卻選擇造反，就是因為他們賺不到錢，他要行政院長蘇貞昌思考，為何農漁民賺不到錢，是否中間被剝削。

Kolas Yotaka回應，韓國瑜提到的數字，是農委會公布的非常好的成績，要讓台灣農民有信心、讓人非常振奮的數字。Kolas Yotaka指出，有人質疑農業是不是走到瓶頸、瀰漫悲觀氣氛，但如果大家歲末年終客觀來看，就會知道情況並非如此。

Kolas Yotaka強調，目前的農產業當然不是最完美狀態，因為不同產業族群一定會遇到不一樣的問題，但好的成績要讓人民知道，針對農民遇到的各式各樣的問題，農委會都會積極研擬相關作法，目的就是要接地氣、要讓人民在短時間內有感，她強調政府有積極改善的決心。