百億觀光財！蘇貞昌讚暖冬補助「讓民眾有感」

▲蘇貞昌 。（圖／記者周書羽攝）

記者蔣婕妤／台北報導

交通部觀光局去年年底推動「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，活動推估超過126萬人享有優惠，相關縣市住房率平均提升近3成，行政院長蘇貞昌對此讚賞，交通部連續推動兩波暖冬旅遊方案，創造破百億的觀光效益，讓觀光產業及民眾都相當有感。

觀光局推「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，最高住宿補助1500元，適用於30歲以下青年及親子族群、60歲以上樂齡族群此外一般民眾則補助1000元，總計挹注新臺幣8.4億元經費鼓勵民眾至宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、高雄市及屏東縣等地旅遊。活動推估超過126萬人享有優惠，相關縣市住房率平均提升近3成，創造破百億的觀光效益，蘇貞昌對此向交通部同仁、地方政府、旅宿業、旅行業等觀光業者的全力配合表達感謝。

蘇貞昌指出，國際觀光客人數持續創新高，國民旅遊市場也持續發展，要請交通部觀光局針對推動成效，多加宣傳，「同時也就過去推動所碰到的相關問題如藉機浮報、哄抬、核銷不實等均請積極有效改善。」

蘇貞昌指示，對於未來如何持續進行此一有效政策，應及早研擬，並在推動時，即時改進過去所碰到的問題及缺失，例如有時錢撥得太慢引起旅宿業者的抱怨，一開始推動也許還生澀，現在已有經驗，碰到問題應確實解決。他強調，「政府推動此一政策頗受好評，希望能多讓民眾知道，因為觀光有宣傳加倍效果，請觀光局特別加油。」