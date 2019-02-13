救援2020大選！蘇貞昌喊話綠委齊心接地氣　

記者蔣婕妤／台北報導

蘇貞昌1月回鍋接任行政院長，接下民進黨九合一大選受挫的重擔，除了力拼政務要讓人民有感，蘇貞昌自年前開始也接連舉辦四場與黨內立委的餐敘，勉勵綠委共同努力，替民進黨守住2020總統大選的執政寶座。立委餐敘最終場13日晚間登場，蘇貞昌要與高屏、東部地區委員共餐、交流意見。

蘇貞昌在民進黨九合一大選慘敗後接下重擔，回鍋擔任行政院長的他依舊衝力十足，上任第一天開始就把行程排滿滿，更喊出「接地氣」口號，透過社群媒體等傳播方式，就是要讓民眾對政府政績有感、喚回人民對民進黨政府的信心。

12日晚間蘇貞昌率副院長陳其邁、行政院秘書長李孟諺、行政院副秘書長何佩珊及行政院發言人Kolas Yotaka與綠委餐敘，民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長李俊俋也出席。4場與分區綠委的餐敘13日進入最終場，邀請高屏及東部立委出席，Kolas說明，餐敘討論主題聚焦在地方議題，藉著難得機會讓委員與蘇院長面對面交流意見。

Kolas指出，12日晚間餐敘出席的是中南部立委，所以討論主題聚焦在農產業層面，13日邀請的是高屏、東部委員，預計主題可能跟東部地區交通建設有關，她強調，蘇貞昌主

要希望藉著與區域立委餐敘了解人民需求及相關民怨，畢竟立委最容易接收到民怨，期許透過與地區立委面對面交流，最直接的聽見人民所需。

立委洪宗熠12日晚間餐敘後透露，蘇貞昌說自己是救援投手，九合一選舉民進黨大輸，因此最重要的任務就是不要失分，打好基礎後再積極搶分，期許黨內立委齊心努力，替民進黨2020大選守住執政地位。蘇貞昌13日受訪時解釋，他沒有說自己是救援角色，他是說政府應該為人民做各方面的服務，自己會努力帶領行政人員，要讓人民知道政府有在積極做事。

▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）