護理師因公殉職「撫卹逆轉」　蘇貞昌：和人民站一起才是會做事政府

記者蔣婕妤／台北報導

護理師蔡邑敏107年2月搭上黑鷹直升機執行蘭嶼病患後送任務，不幸因公殉職，家屬申請「冒險犯難」因公撫卹，銓敘部以「尚缺乏因公撫卹之完整事證」為由未發放撫卹金引發爭議，連行政院長蘇貞昌都公開批評不能接受，銓敘部方面則在13日逆轉決定，一致通過符合「冒險犯難」撫卹。對此，蘇貞昌受訪時表示，銓敘部做了修正很好，公務員做事應該要從人民角度出發。

銓敘部退撫司長陳紹元11日表示，蔡邑敏符合因公撫卹的資格，不過家屬申請的因公撫卹是最高等級的「冒險犯難」態樣，需要客觀條件來判斷，因此行文給台東縣政府衛生局，請他們提供飛安調查報告，以利審議小組審查，並沒有說不給予撫卹金。

銓敘部決定一出就引起爭議，連蘇貞昌受訪時都批評，「這件事情我覺得很不好，因為銓敘部來審慎審議固然有他的立場，但蔡護理師在這麼惡劣的天候，仍然為公去救護民眾協同就醫而不幸罹難，我們非常悲痛。事情發生在去年2月，說還要等今年4月飛安報告出來才能給撫卹金，我們覺得非常不合理，人民也不能接受。」

銓敘部被罵翻後，13日召開因公審查小組會議，會議中出現逆轉結果，一致認定蔡邑敏符合「冒險犯難」撫卹。

對此，蘇貞昌13日晚間受訪時表示，護理師能夠在惡劣天候出勤、為人民服務非常了不起，不幸罹難本該給家屬撫恤金，銓敘部過去作法不當，如今做了修正非常好，他要求所有公務人員做事應該從人民角度出發，「從各方面真正和人民站在一起，這樣才是會做事的政府」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）