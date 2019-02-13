華航罷工有進展！蘇貞昌：盼早一點圓滿達成協議

記者蔣婕妤／台北報導

華航罷工進入第6日，勞資雙方在13日凌晨展開第3次協商，經5小時談判，工會讓步不再堅持7小時以上派遣3名機師，華航則讓步增派5條航線的人力。行政院長蘇貞昌13日受訪時表示開心看到事情往好的方向前進，也期盼能早一點圓滿達成協議。

華航罷工持續進行，行政院副院長陳其邁12日受訪時表示，華航是國家的航空公司，兼顧很多旅客的運送，也有很多進出口高端的電子商品，對台灣來講是非常重要。他說，「我們希望在5項爭議裡，第1項假如雙方意見愈來愈接近，假如能夠各退一步，希望能夠儘速達成共識，至於其它一些勞資爭議，我們希望華航公司能更積極跟工會做一些勞資協商討論，讓維持公司競爭力的情況之下，儘量照顧員工權益。」

經過13日的凌晨談判，勞資雙方都做出讓步，工會同意以華航提出的飛時8小時以上派遣3名機師為原則，華航則讓步增派安哥拉治－紐約、台北－西安、台北－帛琉、台北－關島、台北－重慶（貨運）等5條航線的人力。

對此，蘇貞昌13日受訪時表示，希望勞資爭議可以盡快解決，尤其是涉及公眾安全的，他很開心看到事情一步一步往好的方向前進，政院期盼能維護飛安、重視優質工作環境、公司有競爭力，各方面都要顧及到，他要感謝交通部的努力，也期望事件能早一點圓滿達成協議。

▲華航機師勞資第三次座談會議。（圖／記者季相儒攝）