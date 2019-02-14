余天一句話講出情人節心聲　送花給李亞萍「一定樂死」

▲余天日前登記參選新北三重選區立委補選。（圖／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導

新北市三重立委補選民進黨籍參選人余天14日在三重力行市場拜票，余受訪時祝老婆李亞萍情人節快樂，他跟李亞萍都不曉得哪天是情人節，有國外的、有七夕的，「一年到頭有好多情人節」。他準備花束，「李亞萍一定會樂死」，希望李原諒他出來選舉，別老是嫌他「又老又窮」。

被問到這次若選上，是否會繼續拚2020年立委選舉連任，余笑回「這次先選上再講吧！不要還沒選上就考慮到後頭」。

日前行政院長蘇貞昌邀請民進黨不分區立委餐敘，提到希望大家一起為下屆總統及立委大選努力，並拜託不分區委員多擔當重任，繼續留守立法院。對此，余天坦言，對於2020年立委選舉，整個民進黨都蠻擔憂的，至於是否續拚連任，他則說「還沒考慮到這麼後面」。

余天跑行程時準備近300朵玫瑰給現場民眾，不到20分鐘隨即被搶光。余還爆料說，老婆李亞萍蠻喜歡花的，但一年到頭有好多個情人節，他往年都不太記得哪天是情人節，以前大部分是上台後有觀眾送的花束，再拿回家轉送給李亞萍，雖然會被發現是觀眾送的，但是丟掉可惜才拿回去給老婆。



被記者追問今天是否有準備驚喜送給老婆，余天則笑回，有特別請花店準備，「她（李亞萍）一定會樂死」。