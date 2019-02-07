這些從政的藝人你認識幾個？

▲歐陽龍、傅娟年輕時。（圖／翻攝自歐陽娜娜臉書）

政治中心／綜合報導

台灣從政的藝人你認識幾個？《ETtoday》記者特別整理出從演藝圈轉換跑道的政治人物，包括時代力量立委林昶佐、民進黨新北市黨部主委余天、國民黨發言人歐陽龍、立委高金素梅、「寶島歌王」葉啟田、影視歌三棲全方位藝人楊烈，以及嫁給歐陽龍後曾短暫參政的傅娟。

Freddy 林昶佐

林昶佐在當上立委前，是享譽世界的黑死重金屬搖滾樂團「閃靈」的主唱，並與美國搖滾明星Marty Friedman合組樂團鐵色克隆X。太陽花學運的影響，讓關心政治已久的林昶佐決定從政，進入體制，改變社會。

▲時代力量立委林昶佐質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

余天

余天1977年以一首《榕樹下》走紅大街小巷，是著名的歌手、綜藝節目主持人，因資歷深厚、人緣廣闊，也常為演藝界排解糾紛。他2007年起從政，任第7屆立委、民進黨第16屆中央執行委員。

▲余天。（資料照／記者陶本和攝）

歐陽龍

歐陽龍曾是演員、歌手，那些我們耳熟能詳的經典戲劇包括《包青天》、《台灣靈異事件》都能看得見他的身影，姊姊歐陽菲菲是著名歌星，其妻傅娟也是電視劇演員，兩人婚後育有三女，歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣。歐陽龍自2002年起擔任台北市大安、文山區的市議員已有四屆，當年首次參選還以第一高票當選，雖然2018年九合一選舉，競選連任失利，但被國民黨黨主席吳敦義延攬進入黨中央，擔任文傳會副主委兼發言人。

傅娟

1980老三台時代的一線演員，與歐陽龍結婚後曾短暫跟隨丈夫的腳步參政，成為台北市大安區德安里的里長，現在她是妮娜娣國際有限公司負責人兼經紀人，專責處理三個女兒的演藝事業。

▲歐陽龍一家人。（圖／翻攝自歐陽龍臉書）

高金素梅

高金素梅曾擔任李安導演執導「囍宴」女主角，2001年轉戰政壇，以無黨籍身份當選山地原住民選區立委。在立法院敢衝敢秀的高金素梅，過去感情精彩、爭議事件不少，像是曾到日本的靖國神社抗議，就連李鴻源也因她而請辭台北縣副縣長。儘管社會對高金素梅的評價不一，但高金素梅運用其明星特質與強勢作風，顛覆無黨派支持、女性身分及原住民等弱勢條件，在以男性為主的政治圈中，成功為原住民發聲，並讓大眾對原住民的議題產生共鳴與理解。

▲高金素梅。（資料照／記者屠惠剛攝）

葉啟田

「三分天注定，七分靠打拼，愛拼才會贏！」，這首朗朗上口的「愛拼才會贏」，是葉啟田的代表作，也讓他榮封「寶島歌王」的美譽，全盛時期發表近50張專輯、歌曲達1000首以上，但從政路不如演藝路一帆風順，參選過4次立委選舉、當選過2次，為了選舉負債近億元，甚至與妻子離異，讓他不禁感嘆「選舉是我這輩子做過最大的錯誤」。

▲韓國瑜選前之夜，葉啟田站台。（圖／記者林敬旻攝）

楊烈

楊烈有著渾厚嘹亮的嗓音，是中英日三聲帶歌手，發行過約十幾張唱片、電影、電視劇更是不勝枚舉，長年來，不僅在演藝圈擁有優異表現至今，也關心社會、積極投入公益活動。2012年，楊烈更代表民進黨參選士林北投區立委，對決政壇老將、國民黨對手丁守中，最後仍敗選。對戲劇仍有熱情的楊烈，仍然時常在台灣本土劇看到他的身影。

▲2018年蘇貞昌競選新北市長時，楊烈在開票現場獻唱。（圖／記者周書羽攝）