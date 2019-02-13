三月公益棒球賽高雄開打　韓國瑜擔任開球嘉賓獻處女秀

▲澎恰恰率明星棒球隊3月份高雄開打,韓國瑜將到場開球 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

由臺灣向陽關懷協會發起，結合高雄星星兒社會福利基金會與高雄市腦性麻痺服務協會公益團體，邀請臺灣閃亮之星明星棒球聯隊及中華民國職棒退役聯盟於3月2日在高雄澄清湖棒球場舉辦《2019-球愛雲朵˙為公益而戰臺灣向陽盃明星公益棒球賽》，屆時高雄市長韓國瑜將會獻出處女秀，到場開球。



由於這場公益球賽是在高雄舉行，高雄市副市長洪東煒和高雄市政府運動發展局代理局長周明鎮都出席了今天的記者會。高雄市長韓國瑜將在三月二日球賽當天獻出他的處女秀，親自上場開球，韓迷們已經迫不及待想看到韓國瑜開球英姿。球賽當天還有歌手的精彩表演，包括金曲歌王蕭煌奇、台灣向陽關懷協會理事長同時也是知名歌手的談詩玲、台語歌后曹雅雯、馬來西亞歌手「粉紅坦克」符瓊音、有「百萬王子」封號的歌手許富凱。



主辦單位台灣向陽關懷協會理事長談詩玲也是台灣知名歌手，臺灣向陽關懷協會成立兩年時間，積極走入台灣各偏鄉舉辦關懷雲朵老人(失智症 )宣導講座活動近 60 場，並印製宣導手冊，讓民眾事先瞭解及預防失智症的病程與關懷患者家屬教導正確的照護方法，鼓勵讓更多的人關懷社會協助弱勢。

▲澎恰恰率明星棒球隊3月份高雄開打,韓國瑜將到場開球 。（圖／地方中心翻攝）



出席記者會的臺灣閃亮之星明星棒球聯隊及中華民國職棒退役聯盟呼籲民眾一起獻出愛心，將愛與關懷傳遞給週遭的人，只要以1.2.3月任何3張發票，就可以換一張入場門票，活動所有募得發票、經費及物資，扣除活動開銷，將全數幫助台灣向陽關懷協會雲朵老人(失智老人)、高雄星星兒社會福利基金會星星兒(自閉症)、高雄市腦性麻痺服務協會與磐石社會福利事業基金會飛揚天使(腦性麻痺)，落實協助公益團體急需之資源及建立庇護愛心家園籌備資金之運用，讓他們擁有健康妥善的生活，強化宣導期望教育式的公益互動，幫助鼓勵他們家庭照顧者。星星兒基金會董事長林美淑和高雄市腦性麻痺服務協會與磐石社會福利事業基金會董事長王岡鳳都出席共襄盛舉。



這場公益棒球賽冠名贊助企業芙瑞納股份有限公司董事長龐一華、總經理黃致堯以及星星兒基金會董事長林美淑和高雄市腦性麻痺服務協會與磐石社會福利事業基金會董事長王岡鳳不但一起出席共襄盛舉，也在記者會上呼籲民眾應多關注弱勢族群，盡己所能獻出愛心，讓台灣社會充滿溫暖和善心。

▲澎恰恰率明星棒球隊3月份高雄開打,韓國瑜將到場開球 。（圖／地方中心翻攝）