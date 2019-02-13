韓國瑜向蔡英文開砲！王丰：台灣版葉爾欽效應將星火燎原

▲韓國瑜挾帶高人氣民意，對於高雄提出許多新願景。（圖／高雄市政府）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接受專訪時，大力批判總統蔡英文的兩岸政策，表示「蔡政府掌握行政和立法權，既不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，也不要台灣獨立共和國，她只要權力，有幫台灣人民找到出路嗎」。作家王丰認為，此舉形同「台灣版葉爾欽效應」，恐將星火燎原，揭開地方首長對幹中央政權的序幕。

王丰表示，前蘇聯解體時，俄羅斯出現了改變歷史的「葉爾欽效應」，地方首長對幹中央政權，最後成功取得中央執政權。眼下藍營也只有韓國瑜有最高的民氣，「彼可取而代之」，其他的三、四個太陽，都不足觀。今天，韓國瑜向蔡英文喊話，算是揭開了台灣葉爾欽效應的序幕。

▲作家王丰認為韓國瑜砲打中央，將帶起台灣版葉爾欽效應悄然延燒。（圖／翻攝自王丰臉書）

葉爾欽效應（Yeltsin Effect）源於1991年，尚為蘇聯加盟國的俄羅斯進行了首次總統普選，已退出蘇聯共產黨的葉爾辛（Yeltsin）以57%的得票率當選，後來宣布蘇聯共產黨為非法組織，並迫使當時蘇聯總統辭去蘇共總書記職務，最後導致蘇聯解題。現今常被用於形容國家元首因為和地方首長民意基礎過於接近，甚至地方首長政治實力更勝國家元首，危及中央和地方權力制衡，導致中央失去統治權威和政權。

韓國瑜2月底預計前往新加坡賣高雄貨，3月將訪中國大陸南方城市，13日傳出陸委會要求他前往中國大陸期間「不准簽任何協議」。對此，韓國瑜表示，「我做的是貨出得去，人進得來的經濟活動」，拜託陸委會不要大驚小怪， 或急著表態對總統府效忠。