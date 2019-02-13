訪中被令不准簽協議　韓國瑜：拜託陸委會不要大驚小怪

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜2月底將赴星馬賣高雄貨外，於下個月將訪中國南方城市，13日傳出陸委會要求他，赴中國期間「不准簽任何協議」，對此，韓國瑜受訪時表示：「我做的是貨出得去，人進得來的經濟活動」，拜託陸委會不要大驚小怪， 或急著表態對總統府效忠。

高雄市府13日傍晚發出新聞稿表示，過年前大陸福建泉州市閩台農產公司董事長王世哲到訪高雄，2月11日，總重量達60.5噸的漁產品，就成功首航前往福建省南安市石井鎮，其中47.5噸為價值7.6萬美元的冰鮮白帶魚。

為實踐市長韓國瑜競選承諾，高雄市政府農業局與海洋局攜手積極爭取海外市場，1月28日，福建閩台農產品市場董事長王世哲就到高雄看農、漁產品，實際走訪蓮池潭高雄物產館、梓官區漁會蚵仔寮漁港、永安區盛洋冷鏈食品公司等地，對高雄農漁產品的品質精良表示滿意。

兩岸這項合作案11日啟動，共運送冰鮮白帶魚、午仔魚等60.5噸漁貨到福建省南安市石井鎮。農業局表示，泉州市場的部分，是由財政局長李樑堅引介，農業局與海洋局協同促成。

閩台農產公司董事長王世哲表示，公司已規劃在泉州農產市場設立「高雄農漁產品直銷配送中心」，其經營模式將參考高雄市高雄物產館與梓官漁產直銷中心，面積有1250平方公尺，規劃上希望高雄市政府能予以協助，融入高雄的文化與城市特色。

高雄市政府表示，這一次與福建泉州農產市場達成發展高雄與泉州「點對點」的合作共識，希望能建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式，透過泉州市的「高雄農漁產品直銷配送中心」，讓兩岸來往高雄旅遊的遊客返回大陸時，在泉州市場就可以直接提貨或配送，一舉解決大陸遊客想買高雄的生鮮農漁產品而不能攜帶入海關的問題，同時亦能吸引更多大陸遊客到高雄觀光旅遊。

