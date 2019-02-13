打臉韓國瑜？「好成績不是靠口號」　蔡英文：我農產外銷突破54億美元

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者徐文彬、吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文13日晚間公布好消息，台灣農產品的出口總金額，去年突破54億美元，其中，賣到中國的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元，雙雙破紀錄！立委管碧玲也直言，這些數據顯然打臉高雄市長韓國瑜，「比九二共識的年代，貨出去得更好啊！」

蔡英文表示，這幾天自己有點感冒，吃了不少水果補充維他命，順便告訴大家台灣農產品的出口總金額破記錄，她指出，其中，賣到中國的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元，而且，不只中國，對日本、香港、新南向國家、甚至中東地區的外銷，也紛紛獲得好成績，可見台灣農產品的好，國際都知道。

蔡英文提到，「好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚」，讚農委會做了三件重要的事：



1.幫忙打廣告：透過宣傳行銷、品牌輔導，讓台灣好農產更有知名度！

2.幫忙提升品質及技術：和工研院合作升級冷鏈技術，新鮮水果從包裝、庫存到運輸全程低溫處理，確保出口品質。

3.幫忙開發多元市場：打造農產品外銷整合平台，和外貿協會一起辦展宣傳，也和台商組織合作打開通路，把台灣農產賣到全世界！

▲蔡英文公佈我農產外銷金額破記錄。（圖／翻攝蔡英文臉書）



蔡英文認為，品質就是王道，台灣農業當然有世界級的競爭力！政府會繼續做農民的後盾，把雞蛋放到每一個籃子，讓農產品的新鮮與美味，都能分享給外國朋友！

立委管碧玲看到蔡英文的貼文之後，批評韓國瑜指小英是一個讓國家走不出去的總統、不承認九二共識，讓國家沒有路可以走。

管碧玲直言，從農委會公布的數據可以看來，「顯然打臉了韓市長！」她說，韓市長看到小英也很會「賣菜」了吧？以韓市長最標榜的農作物來比的話，「比九二共識的年代，貨出去得更好啊！」

▲管碧玲表示，農委會公布數據顯然打臉韓國瑜。（圖／翻攝管碧玲臉書）