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廈門台商組團見韓國瑜　盼促進高雄、廈門雙城論壇舉行

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▲廈門台協將來台灣徵才　第一站選「高雄」要找韓國瑜會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲廈門台商協會會長吳家瑩。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

廈門市台商投資企業投資協會會長吳家瑩13日率20多名廈門台商抵達高雄，準備參加14日的「南方崛起：創富高雄」論壇，並將與高雄市長韓國瑜會談。據了解，廈門台商協會此趟來到高雄，議題圍繞高雄、廈門的產業交流，並希望能促進高雄、廈門雙城論壇舉行的可能性。

高雄市長韓國瑜去年在九合一選舉當選後，廈門的許多台商便都想來高雄與他會談，廈門台協會長吳家瑩表示，高雄有高雄港的優勢，韓國瑜主張要與大陸增加交流互動，又高喊「貨出得去，人進得來」，讓台商感受到有合作、投資的機會，「韓國瑜一當選，很多台商就都有想到高雄拜會、談合作的想法了，只是那時他還沒上任，時間點還不太適合。」

▼韓國瑜近日見了許多台商。（圖／記者宋德威翻攝）

▲▼韓國瑜率市府團隊搭直升機看高雄愛河。（圖／記者宋德威翻攝）

吳家瑩指出，去年12月「兩岸企業家峰會」在廈門舉辦時，郭台銘就有邀韓國瑜，台商們都很期待，但後來韓國瑜沒來，包括郭台銘在內的大家都感到可惜，因為這是一個對雙方來說都很棒的機會。

值得注意的是，去年企業家峰會本要在台北舉行，但因兩岸關係冷凍，才改在廈門舉辦，郭台銘當時提到未來乾脆到高雄辦， 並大力推崇韓國瑜，「我很期望說，兩年後的會議，台北不行，就來高雄，我幫你們爭取，好不好，愛河見！」

▼郭台銘挺韓國瑜，考慮到高雄辦企業家峰會。

據了解，廈門台商協會此趟到高雄參加論壇，除了要討論高雄、廈門的產業交流外，也想促進高雄、廈門雙城論壇的舉行。尤其高雄有高雄港、廈門有廈門港，廈門還長期是大陸進口台灣農產品最多的關區，廈門海關一月時更指出，廈門開辟兩岸互認新渠道，率先與台灣「高雄關」建立緊密友好合作關係，兩個港口有很多合作的機會。

▼台灣貨物從高雄運至廈門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，廈門台商協會也計畫今年要來台灣徵才，提供共2200個職缺，並將高雄規劃成第一站。吳家瑩表示，南部也有很多人才，且相對而言，經濟較不景氣，很多大學畢業生找不到好的工作，期望徵才能提供台灣青年更多就業機會，「廈門在語言、風俗、飲食等方面與台灣有很多相似處，交通上又方便，對台灣人才與當地社會的融入有很大優勢。」

▼高雄港。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄港,郵輪,港口。（圖／記者賴文萱攝）

顯示器大廠冠捷科技（品牌為AOC）此次也有派員赴高雄參加論壇，在來台徵才方面，冠捷指出，公司專門面向台灣青年，推出「百人企劃」，期望能吸引優秀人才來大陸發展，「全球集成電路產業近年向大陸轉移的熱潮不減，在大陸市場成功就意味著在全球市場成功。大陸有廣闊的市場、高速發展的經濟，以及政府對創業者的各項支持，台灣青年來大陸可以打拼圓夢。」

▼台灣香蕉運至廈門。（圖／視覺中國）

▲台灣香蕉銷往大陸。（圖／視覺中國）

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關鍵字：廈門台協,廈門,韓國瑜,吳家瑩,雙城論壇,高雄

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