原住民老婦人想回老家卻山上迷途　警民協助平安返家

▲80歲原住民老婦人想回老家卻山上迷途，善化分局警方協助平安返家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名80歲原住民老婦，老家在台東縣海瑞鄉山上原民部落，因兒子工作關係，搬遷至台南市安定區租屋，老婦人過不慣市區生活，想回老家，離家後卻迷路，善化分局警方據報前往查處，警方查明身分後，聯絡家屬領回，並護送平安返家。

警方說，該名老婦在故鄉時，鄰舍親友眾多互動熱絡，自從搬到台南市安定區後，感覺變成獨居老婦，生活失去重心，加上兒、媳、孫女均有工作，白天只剩老婦一人，在過不慣這種生活方式，於是趁兒、媳、孫女不在時打包行李，獨自外出搭車要回山上去，但因路況不熟在安定區衛生所前徘徊，遭衛生所陳姓女志工發現老婦一臉疲憊且焦慮不安，經詢問姓名年籍資料，老婦疑因年邁記憶衰退表達不清，只表明想要搭車回臺東，好心志工驚覺有異，便將老婦攙扶至善化分局安定分駐所請求警方協助。

警員陳志華受理後立即以人臉辨識系統，查出80歲胡姓老婦設籍於台東縣海瑞鄉，經陳員積極於附近查訪居民及當地里長，終於詢明老婦租處，並聯繫上其孫女，經孫女前來分駐所將阿嬤領回，陳員也將胡姓老婦護送返家，家屬對警察主動伸出援手，協助平安護送阿嬤返家，直向警方稱謝。