雙手合十「多謝」　86歲失智老婦人險凍僵熱心所長協助返家

▲86歲失智老婦人走失，深夜險凍僵，幸好白河分局仙草派出所所長黃源利熱心協助平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南白河區河東里86歲失智老婦人，趁家人熟睡時外出，在深夜低溫路上徘徊，找不到回家的路，白河分局仙草所所長黃源利據報前往，除提供外套給予溫暖外，並積極查出老婦人住處，並以警車載送平安返家，家屬感謝萬分。

白河分局仙草派出所所長黃源利日前巡邏執勤時，接獲民眾報案，在白河區河東里61之7號前，有一迷失老婦人在寒天低溫中無助徘迴，趕抵現場後立即詢問附近民眾無人認識該老婦人，老婦人亦無法表達家中住址、電話，無法查明其身分。

時值半夜氣溫下降為防老人失溫，黃員立即將其載返所內安置，並提供外套、溫開水緩解老人的不適。黃員立即著手調查，利用警用m-police辨識功能，終於查出該老婦人身分，目前與兒子住於白河區河東里，所長黃源利立即護送至住處交由家屬照顧。86歲的張姓老婦人看到自己熟悉的家，感動地眼眶泛淚，雙手合掌感謝黃所長，直說「多謝！多謝！」表達感謝。

家屬表示老婦人因已失智趁家人熟睡時外出，張婦年歲已高，視力、智力均已退化，且行動不便，時值半夜氣溫下降，幸好及時由警方尋獲，且了解警方第一時間積極照護，恢復其精神，讓家屬感謝萬分。

白河分局呼籲，對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物鏽上家屬的聯絡電話，也可向台南市社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。