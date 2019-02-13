工程師被前女友控租屋處性侵　「房間一年前就退租」還他清白

▲蔡女的弟弟說，姊姊有憂鬱症，經常都會說一些幻想的情節。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科工程師被前女友指控在摩鐵與其租屋處遭到性侵，但檢警調查卻發現，摩鐵並未有兩人的留宿紀錄，且女方指控2018年5、6月在租屋處遭性侵，但她在2017年時就已退租，檢察官綜合各項事證，認為其證詞仍有疑慮，因此基於罪疑惟輕原則，認定工程師罪嫌不足，做出不起訴處份。

檢警調查，28歲的蔡女指控竹科工程師孫男在2018年4月帶她到新竹火車站附近的摩鐵，趁著和她聊天卸下心防時，對她強壓性侵得逞。事隔1、2個月後，又在蔡女的租屋處故技重施再次對她性侵成功。

但接到傳喚到案的孫男卻表示莫名其妙，他表示的確曾和蔡女發生過關係，但真的沒有和她去過摩鐵。他說自己2017年與蔡女短暫交往半年過，後來因為蔡女總是一直吃抗憂鬱的藥，又頻頻猜疑他與前女友復合，他覺得不堪其擾而與對方分手。

蔡女的弟弟也證明蔡女與孫男曾經交往過，他說，2017他將姊姊接到新竹住，當時姊姊與孫男兩人是公司同事，姊姊曾經聊天間提到過與孫男發生性關係，不過並未提到被強迫一事。由於姊姊有憂鬱症，經常都會說一些幻想的情節，他也把她當作在胡言亂語，直到姊姊交了新男友，兩人就分開了，而當時租的房子也退租了。

檢方經調閱摩鐵投宿紀錄並未發現兩人投宿紀錄，且若僅有休息是不會登記個人資料，因此無法佐證蔡女的證詞，再參酌蔡女弟弟證詞，蔡女指稱2018年5、6月間在租屋處遭性侵，但兩人卻是在2017年就退租，加上蔡女遭性侵後，並未馬上報警或對外求援，直到2018年9月才提告，顯然證詞有疑慮，因此基於罪疑惟輕原則，認定孫男罪嫌不足，做出不起訴處份。

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