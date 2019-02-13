竹市太空漫遊慶元宵　邀孩子扮裝太空人提燈踩街

▲新竹市長林智堅邀請大家共度元宵節。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

2019新竹過好年「太空漫遊慶元宵」將於2月16日晚上六點至八點半，於北大公園和護城河畔熱鬧展開，今年元宵節不僅邀請全市大小朋友扮裝成太空人上街遊行外，也找來宇宙馬戲團、高空藝術FOCA福爾摩沙馬戲團，以及梁心頤-Lara、宋念宇-小宇現場開唱，新竹市長林智堅邀請爸媽帶著小孩一起上街遊行，「找回從前手工製作燈籠的回憶外，

13日活動記者會上，太空科幻味十足，台灣首席手影師張正龍透過光影，用十根手指頭栩栩如生地演出「外星人登上地球」探險故事，10位大湖國小孩子，以自製的各式NASA太空裝、太空帽、火箭推進器現身，原來是孩子為了太空漫遊燈會，特別利用寒假期間發揮創意，自行製作踩街的太空裝，既環保又有創意，讓今年新竹的元宵節激盪出了許多創意火花，未演先轟動。

林智堅表示，許多資深市民在50年前，都曾有從黑白電視上，收看從美國阿姆斯壯登陸月球的記憶，今年2019年剛好是登陸月球50年，新竹市更有全台唯一太空中心，因此在農曆年節期間，市府在市中心以太空為主題打造裝置藝術，幸福廣場的蓋亞地球也成為打卡熱點，讓各地來觀賞打卡的民眾，拍出更多美照。

「一起找回手工製作燈籠的回憶！」林智堅強調，為了讓孩子跟爸媽找回從前元宵手工作燈籠、提燈的回憶，透過「太空漫遊慶元宵」活動，邀請市民裝扮與太空有關的人物，爸媽在帶著孩子創作太空裝的過程中，能體會手作樂趣，更了解孩子的想法與期待，也啟發孩子的興趣，未來在選擇職業時，或許也有機會成為台灣揚名世界的科學家，「2月16號我們北大公園集合，一同踩街歡慶元宵節！」

新竹市政府城市行銷處表示，活動當天將於北大公園現場發送五千個小提燈，邀請大小朋友穿著太空裝提燈漫遊護城河，晚會當天也邀請到廣受歡迎的宇宙馬戲團x新竹交響管樂團、高空藝術FOCA福爾摩沙馬戲團、知名藝人梁心頤-Lara、宋念宇-小宇現場熱鬧演唱、文創市集、美食胖卡車等，讓市民朋友感受不一樣的過節氛圍。活動資訊請上新竹市政府官網查詢，FB粉絲專頁「新竹市新鮮事」「新竹元宵晚會」或撥打服務專線。