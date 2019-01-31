成功爭取2021台灣燈會　新竹市政府：全力以赴

▲漂浮地球蓋亞近來成為新竹市熱門拍照景點。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府城銷處31日表示，台灣燈會是國際級觀光盛事，歷年結合各城市打造不同主題，皆吸引逾百萬人次參與，觀光效益可觀，新竹市成功爭取到2021年台灣燈會主辦權，深感榮幸，將全力以赴，展出最棒的燈會，吸引全台、國際旅客來訪，讓台灣和新竹市在國際舞台發光發亮。

新竹市長林智堅表示，感謝交通部觀光局的肯定，過去四年，新竹市政府力推建設，積極行銷城市，有效提振觀光效益，旅客來客量顯著成長，舉辦2021台灣燈會將妥善規劃、全力以赴，讓全世界看見台灣、看見新竹市的美。

林智堅表示，拚經濟、給市民好生活，是市政工作首要之務，過去四年市府力推建設，打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園、隆恩圳、賞蟹步道等，成功吸引全台遊客前來參訪。

他說，今年春節，市府推出太空科幻主題的「2019新竹過好年」藝術燈季，將東門城、護城河沿岸規劃為銀河冒險樂園，巨型飄浮地球《蓋亞》更成為熱門打卡景點，府前快閃飛碟、東門城小豬太空人驚喜現身市區，讓大小朋友體驗別具特色的新竹好年。

「文化是新竹市獨特的城市品牌」新竹市城銷處長顏章聖表示，本次成功爭取2021年的台灣燈會，市府深感榮幸，新竹市有美食美景，更有多處古蹟和歷史建築，具深厚的歷史人文底蘊，是獨特的觀光資源，市府規劃舊城小旅行也得到民眾熱烈迴響，吸引越來越多本地外地遊客共襄盛舉。

城銷處表示，市府不論是舉辦全國性活動的能量，或各項建設的執行率及效能，都受到各界肯定，包括新竹300博覽會、新竹市兒童藝術節、新竹生活節、新竹市城市馬拉松等，品質與來訪人次都持續提升，成功行銷新竹市，2021台灣燈會活動一定會妥善規劃，展現城市的熱情、活力與創意，期盼吸引全世界遊客來訪。

城銷處表示，2019年屏東大鵬灣台灣燈會，新竹市也參加「國際暨友誼城市燈區」展出，主題為「新竹風行。國境之南」，作品象徵邀請觀眾行走在風中，以身體感受、認識及體驗新竹市「風」的特色，展期為2月19日至3月3日，歡迎民眾前往觀賞。