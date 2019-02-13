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15家產險快速理賠華航旅客　機師罷工除外責任有條件付保險金　

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▲▼華航罷工 松機情況 工會代表說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航機師罷工影響許多旅客行程。（圖／記者屠惠剛攝）

（持續更新中）

記者李蕙璇／台北報導

《ETtoday新聞雲》採訪彙整15家產險旅遊不便險（不包括信用卡贈送保險），對於華航機師罷工造成民眾滯留海外等延遲返家相關損失，皆可依保單條款理賠班機延誤等項目。

美商安達旅遊平安保險（旅遊不便險）理賠事項

1、旅程取消保險 （未出國前）
2、旅程延誤保險（出國前或已在海外）

「未出國前」的旅程取消理賠保險金額上限12萬元，可就實際損失拿不回的費用做補償。而在「出國前或出國後」預計搭程班機延誤滿4小時，定額5,000元。另可詳閱保單條款及不保事項。

▼安達產物桃園機場服務櫃台。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼美商安達產物保險設於桃園機場的服務櫃台。（圖／記者李蕙璇攝）

南山產物－啟動旅遊不便險理賠機制

1、 若在罷工事件發生前，已有投保南山產物旅遊不便險的保戶，對於無法取回之預繳旅費、住宿費用及依法應負擔之其他費用所致之損失，本公司依承保項目之約定，負理賠之責。

2、 保戶在保險期間內進行海外旅遊時，因本事件造成預定搭乘之班機延誤4小時以上者，或因本事件必須更改其預定旅程，因而所增加之交通或住宿費用，本公司依承保項目之約定，負賠償之責。

3、若因本事件在國外遇到「班機延誤」與「行李延誤」，可在南山產物企業網站「延誤保險即時理賠」服務專區上傳登機證、電子機票、匯款帳號及行李延誤證明。

▼南山產物。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼南山產物保險總公司。（圖／記者李蕙璇攝）

明台產險【航班取消／延誤注意事項】

提醒保戶先查看其他替代航班，或就近尋找過夜住所，以個人安全為優先考量。申請「旅平險+不便險」理賠時需要以下文件：
✅公共交通工具購票證明。
✅公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因之證明。
✅費用單據--實支實付險種（因班機延誤所必須支出之住宿、膳食及交通費用明細收據或發票正本）。

旅程延誤費用：
--班機延誤起飛或延誤降落達3小時以上者：每滿3小時給付3,000元，最高給付金額以6,000元為限。
--所預定之轉接班機因前班班機延誤起飛或延誤降落所致之失接，於3小時內無其他班機可供其轉接者：給付3,000元。

旅程更改費用：須更改預定旅程而增加之交通或住宿費用實支實付最高10,000元。

各種單據一拿到記得先拍照。（例如，日本有些電車的票札會把票收回）。旅程更改費用與旅程延誤費用僅能擇一給付。人還在臺灣的話，只要已經出關就會按照條款理賠。

不負賠償責任：向明台產險購買旅平險+不便險保險契約時，如已發生罷工或工運活動，則與旅程延誤有關之費用損失，明台不負賠償責任。

▼明台產險總部。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼明台產險總部。（圖／記者李蕙璇攝）

和泰產險【華航罷工可以申請的項目】

一、班機取消：超過4小時才有其他航班搭程，但台灣出發時已得知航班取消無法賠付。

二、行程延遲：出發或返抵延誤超過6小時以上，以每滿6小時計算。

三、行程更改：海外旅遊因罷工班機取消，必須停留當地而增加的額外住宿及交通費用。

四、若罷工已發生才投保，不予以理賠。

五、理賠文件：理賠申請書、班機延誤／取消證明、電子機票、登機證、停留旅行地多支出之交通及住宿費用單據（行程更改）、護照及匯款帳號影本。

可向航空公司及旅行社詢問相關應變措施外，務必檢視已投保的旅平險保障內容，保戶在事前若已投保旅平險「安心遊旗艦型」以上方案，將可補償相關發生的風險損失，讓您「有事無恐」。

▼旅平險理賠保戶遇機師罷工相關損失。（圖／和泰產險提供）▲▼航空公司機師罷工影響行程，旅遊不便險可理賠保戶相關損失。（圖／和泰產險提供）

旺旺友聯產險【罷工可以申請的項目】－以網路投保方案為主（每個方案內容有所差異）

一、旅程延誤：班機較預定出發時間延誤4小時以上，但不包括自中華民國出發，在旅行期間開始前已確定班機之延誤。

二、旅程取消：需取消行程而已支付證照費用之損失、或已支付旅行社、旅館或交通業者而未能取回之保證金、或已預付而無法取回之費用之損失。

三、罷工發生後始投保者，不予理賠。

四、理賠文件：理賠申請書、班機延誤／取消證明、電子機票、登機證、相關費用單據正本（旅程取消、更改）、護照及匯款帳號影本。

▼旺旺友聯產險。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼旺旺友聯產險。（圖／記者李蕙璇攝）

新安東京海上產險

只有平安御守旅行綜合保險在宣布罷工前投保，有理賠。

被保險人在向本公司締結保險契約前，尚未發生罷工者，本公司自被保險人預定之旅行行程延誤超過4小時之時起負擔給付保險金之責，且每滿4小時，可再依本保險契約所載之保險金額定額持續給付，但旅程延誤期間最高以24小時為限。

理賠申請依條款約定須檢付下列文件：保險金申請書。航空公司、海關人員等相關單位所開具之延誤等發生證明。原訂位確認證明文件。

▼新安東京海上產險總經理簡仲明領取交通部頒發金安獎。（圖／新安東京海上產險提供）▲▼新安東京海上產險總經理簡仲明領取交通部代理部長王國材所頒發的金安獎。（圖／新安東京海上產險提供）

國泰產險

1、目前已在旅程中之被保險人，因罷工事件造成預定搭乘之班機延誤4小時以上者，或因班機取消改搭乘班機與原班機預定時間超過4小時者，本公司依承保項目之約定負賠償之責。

2、若在罷工事件後才投保本公司旅遊綜合險，或於國內起飛班機前6小時已公告班機延誤或取消者，不在本次理賠範圍。

3、被保險人於提出理賠申請經判定符合審核標準後，本公司將依約給付保險金，相關權益依契約內容為主，保戶若有任何問題，可電洽國泰產險客服中心免付費客服專線0800-036-599，或可點入「旅行不便險」上網查詢。

▼國泰產險 。（圖／記者黃軍瑋攝）▲▼ 業配-國泰產險#汽機車強制險 。（圖／記者黃軍瑋攝）

台壽保產險－旅遊不便險

一、班機延誤／取消：被保險人於保險期間內，因罷工事件導致已確認之定期班機延誤4小時以上、或被取消（但不包括自本國出發，而在報到前已確定之延誤或取消），而於該定期班機預定起飛之4小時內，無其他空中運輸工具可供其搭乘，可獲理賠。

二、若於罷工事件發生後才向本公司投保，不予理賠。

三、申請理賠文件：理賠申請書、班機延誤／取消證明、電子機票、登機證、匯款帳號影本。

▼台壽保產險官網。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）▲▼台壽保產險官網。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

新光產物

旅客在【罷工宣布公告前】已經完成投保，因為罷工造成班機取消或延誤可理賠的旅遊不便險項目。

1、可理賠－從境外返回國內：

以「班機延誤慰問保險金（乙型）」保險金額8,000元為例，因為機師罷工造成班機取消或轉機延誤達2小時以上，新光產險會依約賠付保險金額的20%、達4小時以上賠付60%、達6小時以上賠付100%，也就是最高理賠8,000元整。

2、不理賠項目－從台灣本島出發：

由於班機延誤承保範圍「不包括自台灣本島出發且向航空公司完成報到手續前已確定之延誤、取消」，所以因為機師罷工，從台灣本島出發的班機在機場報到前華航已經公告取消或延誤，就不在理賠範圍。

3、在【罷工宣布公告後】才臨時決定投保旅行綜合保險，依保單條款不保事項規定，在「締結本保險契約前，已宣布或已公告罷工者」所造成班機取消或延誤，不論是從台灣本島出發或境外返回國內，因為罷工事故已經發生，也不在理賠範圍。 

▼新光產物保險總公司。（圖／新光產險提供）▲▼新光產物保險總公司。（圖／新光產險提供）

富邦產險

若於罷工事件發生前已完成投保者，因罷工事件造成預定搭乘之班機延誤或因班機取消，且於賠償責任期間內為繼續原預定行程改搭「其他」班機時間超過約定時數者，本公司依承保項目之約定負賠償之責。但若罷工事件後才投保，則不在理賠範圍。

依富邦產險官網網路投保為例，若班機延誤達4小時以上未滿6小時可賠付定額5千，若為6小時以上可選擇賠付定額5千或實支實付2.5萬。

可點入「旅行不便險理賠流程及應備文件」查詢及下載相關表格。

▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌（左）、常務監事李松季。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼產險公會理事長陳燦煌（左）、常務監事李松季。（圖／記者李蕙璇攝）

臺灣產物－旅遊綜合保險

儘管保單條款是將「罷工」列為特別不保事項，也就是屬於無法理賠的範圍，但臺產12日下午開會決定有利於消費者的解釋，將理賠因罷工而延誤返回國內、滯留海外的旅客，但不會理賠已宣布罷工後而還未出國的保戶

1、可理賠班機延誤對象：保戶已至海外旅遊遇班機延誤者，即可依旅遊綜合保險之「班機延誤」申請理賠，其每延誤達4小時即可獲賠1,500元保險金，達8小時者理賠金額即為3,000元，以此類推推，最高賠付以保險金額為限。

另臺產針對班機延誤可區分「班機起飛延誤」與「班機抵達延誤」獨立計算實際延誤時數後分別給付，惟最高合計以保險金額為限，或於延誤時數達4小時採實支實付申請。

2、可理賠「旅遊行程取消或縮短旅行費用損失補償保險」：若保戶投保後因本次罷工導致旅遊行程被迫取消者，可就保戶預付但未能申請退還之旅行費用損失給付「旅遊行程取消保險金」。

▼臺灣產物官網。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）▲▼台灣產物官網。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

兆豐產物

關於華航機師工會於108年2月8日發起之罷工事件，保戶因而遭遇班機延誤或取消之不便，如屬於下述兩種情況即符合本公司理賠範圍：

1、本國出發班機，於機場報到後才確定班機延誤或取消。2、旅程中或回國班機延誤或取消。

理賠申請項目：

1、遇班機延誤達4小時者，填寫理賠申請書，最高可獲賠8,000元。

2、遇班機取消者，須先向航空公司索取其出具班機延誤或取消之證明，保險公司依實際購買保單給付保險金。

【理賠申請說明】承保之「個人旅遊綜合保險」或「樂遊個人旅遊綜合保險」：可於官網或透過下載APP進行理賠申請書填寫。

▼兆豐產物保險官網。（圖／兆豐保險提供）▲▼兆豐保險官網改版上線。（圖／兆豐保險提供）

泰安產物－海外旅行綜合保險

可理賠罷工造成損失：於國內出發或是從國外返回台灣的定期航班取消、延誤超過4小時以上者，皆可獲得一次定額給付理賠「班機延誤慰問金」。由於民眾選擇投保的方案內容有所差異，給付金額分為2,000元、3,000元與6,000元。

理賠所需檢附文件：理賠申請書、登機證或班機延誤／取消證明文件。無須出示任何消費單據。

不理賠罷工造成損失：旅行文件與行李延誤部分，非屬於理賠範圍項目內。若罷工發生後才投保旅綜險者，不予理賠。若自本國出發，而在報到前已確定之延誤、取消，也不在理賠範圍。

▼泰安產物保險。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼泰安產物保險。（圖／記者李蕙璇攝）

華南產險－班機延誤理賠申請注意事項

旅客符合「出國報到後才確定班機延誤或取消」、「回國遇到班機延誤或取消」因而造成的行程延誤，若有事先投保「旅行綜合保險之旅行不便保險」，可申請理賠。

班機延誤：每4小時給付3,000元，最高10,000元為限。

理賠申請文件：航空公司開立航班延誤證明、原訂航班及實際航班票根影本、護照基本資料影本。

▼華南產物保險總公司。（圖／華南產險提供）▲▼華南產物保險總公司。（圖／華南產險提供）

第一產物保險－個人旅遊綜合保險

放寬理賠條件－僅管依保單條款是未將罷工造成班機延誤等項目，列為理賠範圍內，但考量民眾多是出國旅遊之後才得知華航機師罷工，便決定放寬理賠條件，對於滯留海外旅客等相關損失，酌量予以理賠，但若是還未出國的民眾，則仍是屬於不理賠的範圍內。

旅遊不便險理賠條款（屬於正面表列）：須因已搭乘之定期班機、輪船及其他陸上交通工具，發生「交通意外事故」或「機件故障」或「超額訂位」，且於預定搭乘時間4小時內無其他交通工具可供其搭乘時。還有因發生颱風、地震、洪水或其他天然災變所致者等多種狀況，才會加以理賠相關延誤損失。

建立時間 2019-02-11 08:03

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