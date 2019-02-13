15家產險快速理賠華航旅客　機師罷工除外責任有條件付保險金　

▲華航機師罷工影響許多旅客行程。（圖／記者屠惠剛攝）

（持續更新中）

記者李蕙璇／台北報導

《ETtoday新聞雲》採訪彙整15家產險旅遊不便險（不包括信用卡贈送保險），對於華航機師罷工造成民眾滯留海外等延遲返家相關損失，皆可依保單條款理賠班機延誤等項目。

美商安達旅遊平安保險（旅遊不便險）理賠事項

1、旅程取消保險 （未出國前）

2、旅程延誤保險（出國前或已在海外）

「未出國前」的旅程取消理賠保險金額上限12萬元，可就實際損失拿不回的費用做補償。而在「出國前或出國後」預計搭程班機延誤滿4小時，定額5,000元。另可詳閱保單條款及不保事項。

▼安達產物桃園機場服務櫃台。（圖／記者李蕙璇攝）

南山產物－啟動旅遊不便險理賠機制

1、 若在罷工事件發生前，已有投保南山產物旅遊不便險的保戶，對於無法取回之預繳旅費、住宿費用及依法應負擔之其他費用所致之損失，本公司依承保項目之約定，負理賠之責。

2、 保戶在保險期間內進行海外旅遊時，因本事件造成預定搭乘之班機延誤4小時以上者，或因本事件必須更改其預定旅程，因而所增加之交通或住宿費用，本公司依承保項目之約定，負賠償之責。

3、若因本事件在國外遇到「班機延誤」與「行李延誤」，可在南山產物企業網站「延誤保險即時理賠」服務專區上傳登機證、電子機票、匯款帳號及行李延誤證明。

▼南山產物。（圖／記者李蕙璇攝）

明台產險【航班取消／延誤注意事項】

提醒保戶先查看其他替代航班，或就近尋找過夜住所，以個人安全為優先考量。申請「旅平險+不便險」理賠時需要以下文件：

✅公共交通工具購票證明。

✅公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因之證明。

✅費用單據--實支實付險種（因班機延誤所必須支出之住宿、膳食及交通費用明細收據或發票正本）。

旅程延誤費用：

--班機延誤起飛或延誤降落達3小時以上者：每滿3小時給付3,000元，最高給付金額以6,000元為限。

--所預定之轉接班機因前班班機延誤起飛或延誤降落所致之失接，於3小時內無其他班機可供其轉接者：給付3,000元。

旅程更改費用：須更改預定旅程而增加之交通或住宿費用實支實付最高10,000元。

各種單據一拿到記得先拍照。（例如，日本有些電車的票札會把票收回）。旅程更改費用與旅程延誤費用僅能擇一給付。人還在臺灣的話，只要已經出關就會按照條款理賠。

不負賠償責任：向明台產險購買旅平險+不便險保險契約時，如已發生罷工或工運活動，則與旅程延誤有關之費用損失，明台不負賠償責任。

▼明台產險總部。（圖／記者李蕙璇攝）

和泰產險【華航罷工可以申請的項目】

一、班機取消：超過4小時才有其他航班搭程，但台灣出發時已得知航班取消無法賠付。

二、行程延遲：出發或返抵延誤超過6小時以上，以每滿6小時計算。

三、行程更改：海外旅遊因罷工班機取消，必須停留當地而增加的額外住宿及交通費用。

四、若罷工已發生才投保，不予以理賠。

五、理賠文件：理賠申請書、班機延誤／取消證明、電子機票、登機證、停留旅行地多支出之交通及住宿費用單據（行程更改）、護照及匯款帳號影本。

可向航空公司及旅行社詢問相關應變措施外，務必檢視已投保的旅平險保障內容，保戶在事前若已投保旅平險「安心遊旗艦型」以上方案，將可補償相關發生的風險損失，讓您「有事無恐」。

▼旅平險理賠保戶遇機師罷工相關損失。（圖／和泰產險提供）

旺旺友聯產險【罷工可以申請的項目】－以網路投保方案為主（每個方案內容有所差異）

一、旅程延誤：班機較預定出發時間延誤4小時以上，但不包括自中華民國出發，在旅行期間開始前已確定班機之延誤。

二、旅程取消：需取消行程而已支付證照費用之損失、或已支付旅行社、旅館或交通業者而未能取回之保證金、或已預付而無法取回之費用之損失。

三、罷工發生後始投保者，不予理賠。

四、理賠文件：理賠申請書、班機延誤／取消證明、電子機票、登機證、相關費用單據正本（旅程取消、更改）、護照及匯款帳號影本。

▼旺旺友聯產險。（圖／記者李蕙璇攝）

新安東京海上產險

只有平安御守旅行綜合保險在宣布罷工前投保，有理賠。

被保險人在向本公司締結保險契約前，尚未發生罷工者，本公司自被保險人預定之旅行行程延誤超過4小時之時起負擔給付保險金之責，且每滿4小時，可再依本保險契約所載之保險金額定額持續給付，但旅程延誤期間最高以24小時為限。

理賠申請依條款約定須檢付下列文件：保險金申請書。航空公司、海關人員等相關單位所開具之延誤等發生證明。原訂位確認證明文件。

▼新安東京海上產險總經理簡仲明領取交通部頒發金安獎。（圖／新安東京海上產險提供）

國泰產險

1、目前已在旅程中之被保險人，因罷工事件造成預定搭乘之班機延誤4小時以上者，或因班機取消改搭乘班機與原班機預定時間超過4小時者，本公司依承保項目之約定負賠償之責。

2、若在罷工事件後才投保本公司旅遊綜合險，或於國內起飛班機前6小時已公告班機延誤或取消者，不在本次理賠範圍。

3、被保險人於提出理賠申請經判定符合審核標準後，本公司將依約給付保險金，相關權益依契約內容為主，保戶若有任何問題，可電洽國泰產險客服中心免付費客服專線0800-036-599，或可點入「旅行不便險」上網查詢。

▼國泰產險 。（圖／記者黃軍瑋攝）

台壽保產險－旅遊不便險

一、班機延誤／取消：被保險人於保險期間內，因罷工事件導致已確認之定期班機延誤4小時以上、或被取消（但不包括自本國出發，而在報到前已確定之延誤或取消），而於該定期班機預定起飛之4小時內，無其他空中運輸工具可供其搭乘，可獲理賠。

二、若於罷工事件發生後才向本公司投保，不予理賠。

三、申請理賠文件：理賠申請書、班機延誤／取消證明、電子機票、登機證、匯款帳號影本。

▼台壽保產險官網。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

新光產物

旅客在【罷工宣布公告前】已經完成投保，因為罷工造成班機取消或延誤可理賠的旅遊不便險項目。

1、可理賠－從境外返回國內：

以「班機延誤慰問保險金（乙型）」保險金額8,000元為例，因為機師罷工造成班機取消或轉機延誤達2小時以上，新光產險會依約賠付保險金額的20%、達4小時以上賠付60%、達6小時以上賠付100%，也就是最高理賠8,000元整。

2、不理賠項目－從台灣本島出發：

由於班機延誤承保範圍「不包括自台灣本島出發且向航空公司完成報到手續前已確定之延誤、取消」，所以因為機師罷工，從台灣本島出發的班機在機場報到前華航已經公告取消或延誤，就不在理賠範圍。

3、在【罷工宣布公告後】才臨時決定投保旅行綜合保險，依保單條款不保事項規定，在「締結本保險契約前，已宣布或已公告罷工者」所造成班機取消或延誤，不論是從台灣本島出發或境外返回國內，因為罷工事故已經發生，也不在理賠範圍。

▼新光產物保險總公司。（圖／新光產險提供）

富邦產險

若於罷工事件發生前已完成投保者，因罷工事件造成預定搭乘之班機延誤或因班機取消，且於賠償責任期間內為繼續原預定行程改搭「其他」班機時間超過約定時數者，本公司依承保項目之約定負賠償之責。但若罷工事件後才投保，則不在理賠範圍。

依富邦產險官網網路投保為例，若班機延誤達4小時以上未滿6小時可賠付定額5千，若為6小時以上可選擇賠付定額5千或實支實付2.5萬。

可點入「旅行不便險理賠流程及應備文件」查詢及下載相關表格。

▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌（左）、常務監事李松季。（圖／記者李蕙璇攝）

臺灣產物－旅遊綜合保險

儘管保單條款是將「罷工」列為特別不保事項，也就是屬於無法理賠的範圍，但臺產12日下午開會決定有利於消費者的解釋，將理賠因罷工而延誤返回國內、滯留海外的旅客，但不會理賠已宣布罷工後而還未出國的保戶。

1、可理賠班機延誤對象：保戶已至海外旅遊遇班機延誤者，即可依旅遊綜合保險之「班機延誤」申請理賠，其每延誤達4小時即可獲賠1,500元保險金，達8小時者理賠金額即為3,000元，以此類推推，最高賠付以保險金額為限。

另臺產針對班機延誤可區分「班機起飛延誤」與「班機抵達延誤」獨立計算實際延誤時數後分別給付，惟最高合計以保險金額為限，或於延誤時數達4小時採實支實付申請。

2、可理賠「旅遊行程取消或縮短旅行費用損失補償保險」：若保戶投保後因本次罷工導致旅遊行程被迫取消者，可就保戶預付但未能申請退還之旅行費用損失給付「旅遊行程取消保險金」。

▼臺灣產物官網。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

兆豐產物

關於華航機師工會於108年2月8日發起之罷工事件，保戶因而遭遇班機延誤或取消之不便，如屬於下述兩種情況即符合本公司理賠範圍：

1、本國出發班機，於機場報到後才確定班機延誤或取消。2、旅程中或回國班機延誤或取消。

理賠申請項目：

1、遇班機延誤達4小時者，填寫理賠申請書，最高可獲賠8,000元。

2、遇班機取消者，須先向航空公司索取其出具班機延誤或取消之證明，保險公司依實際購買保單給付保險金。

【理賠申請說明】承保之「個人旅遊綜合保險」或「樂遊個人旅遊綜合保險」：可於官網或透過下載APP進行理賠申請書填寫。

▼兆豐產物保險官網。（圖／兆豐保險提供）

泰安產物－海外旅行綜合保險

可理賠罷工造成損失：於國內出發或是從國外返回台灣的定期航班取消、延誤超過4小時以上者，皆可獲得一次定額給付理賠「班機延誤慰問金」。由於民眾選擇投保的方案內容有所差異，給付金額分為2,000元、3,000元與6,000元。

理賠所需檢附文件：理賠申請書、登機證或班機延誤／取消證明文件。無須出示任何消費單據。

不理賠罷工造成損失：旅行文件與行李延誤部分，非屬於理賠範圍項目內。若罷工發生後才投保旅綜險者，不予理賠。若自本國出發，而在報到前已確定之延誤、取消，也不在理賠範圍。

▼泰安產物保險。（圖／記者李蕙璇攝）

華南產險－班機延誤理賠申請注意事項

旅客符合「出國報到後才確定班機延誤或取消」、「回國遇到班機延誤或取消」因而造成的行程延誤，若有事先投保「旅行綜合保險之旅行不便保險」，可申請理賠。

班機延誤：每4小時給付3,000元，最高10,000元為限。

理賠申請文件：航空公司開立航班延誤證明、原訂航班及實際航班票根影本、護照基本資料影本。

▼華南產物保險總公司。（圖／華南產險提供）

第一產物保險－個人旅遊綜合保險

放寬理賠條件－僅管依保單條款是未將罷工造成班機延誤等項目，列為理賠範圍內，但考量民眾多是出國旅遊之後才得知華航機師罷工，便決定放寬理賠條件，對於滯留海外旅客等相關損失，酌量予以理賠，但若是還未出國的民眾，則仍是屬於不理賠的範圍內。

旅遊不便險理賠條款（屬於正面表列）：須因已搭乘之定期班機、輪船及其他陸上交通工具，發生「交通意外事故」或「機件故障」或「超額訂位」，且於預定搭乘時間4小時內無其他交通工具可供其搭乘時。還有因發生颱風、地震、洪水或其他天然災變所致者等多種狀況，才會加以理賠相關延誤損失。

建立時間 2019-02-11 08:03

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