「照賠」機師罷工滯留海外旅客　2點教你看懂旅遊不便險

▲華航班機連日受到機師罷工取消而影響許多旅客行程。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李蕙璇／台北報導

華航機師罷工進入第4天，航班取消、停飛班次持續增加影響許多旅客出國或是返家的行程，在等待航空公司安排機位之際，產險公司教你2點看懂「旅遊不便險」的理賠方式。

新光產物表示，由於旅遊不便險越來越受到出國旅客的重視，而且透過網路、手機投保也很便利，所以很多人出國都會投保產險公司的旅平險+不便險。如果旅客在「罷工宣布公告前」已經完成投保，因為罷工造成班機取消或延誤，旅遊不便險賠不賠？這要看是從台灣本島出發或從境外返回國內來看。

1、 從境外返回國內：

以「班機延誤慰問保險金」保險金額8,000元為例，因為機師罷工造成班機取消或轉機延誤達2小時以上，新光產險會依約賠付保險金額的20%、達4小時以上賠付60%、達6小時以上賠付100%，也就是最高理賠8,000元整。

2、 從台灣本島出發：

由於班機延誤承保範圍「不包括自臺灣本島出發且向航空公司完成報到手續前已確定之延誤、取消」，所以因為機師罷工，從台灣本島出發的班機在機場報到前華航已經公告取消或延誤，就不在理賠範圍。

新光產險同時也提醒旅客，如果在「罷工宣布公告後」才臨時決定投保旅行綜合保險，依保單條款不保事項規定，在「締結本保險契約前，已宣布或已公告罷工者」所造成班機取消或延誤，不論是從台灣本島出發或境外返回國內，因為罷工事故已經發生，也不在理賠範圍。

旅客出國前請務必「提前」投保旅平險+不便險，而且相關保險權益也要弄清楚承保範圍，畢竟所有的保險都有不保事項或除外責任，事故發生時才不會無所適從。