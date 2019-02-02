　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

春節出國旅遊夯　教你機場買對旅平險省錢又有高保障

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美商安達產物保險設於桃園機場的服務櫃台。（圖／記者李蕙璇攝）

▲美商安達產物保險設於桃園機場的服務櫃台。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

首次由產險公司於桃園機場第一、第二航廈設立的機場保險服務櫃檯，已經開站，除了強化旅遊不便險外，更率先推出因重大傷病住院出院後等待返國額外住宿費用補償等，提供一站到位服務。

新設置機場服務櫃檯的美商安達產險為許多旅行社、企業團體、保經、保代等通路的合作夥伴之一，其考量旅客不論出國旅遊、出差或遊學等，在購買旅遊保險時，除了旅平險所提供的意外傷害與突發疾病醫療保障外，旅遊不便險也是不可或缺。

桃園機場二個航廈皆設保險服務櫃檯，提供「一站到位」等5項服務內容。

1、 一站到位：理賠時毋須分別向壽險、產險公司提出理賠申請。

2、 海外急難援助服務：協助安排醫療緊急轉送或轉送回國，費用上限達5萬美元。

3、 恐攻來襲：身故險全額理賠，買多少賠多少。

4、 居家竊盜保險：旅行期間小偷來襲，最高理賠5萬元。

5、 第三人責任險：海外期間因意外致第三人死亡、體傷或財損，依法應負賠償責任受請求時，最高100萬元。

▼由實踐大學創新創業技術研發中心專為安達產險設計的智能小安聊天機器人，結合QRcode掃描加入會員，便可手機上網買保險的服務，也即將於桃園機場駐點服務。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼實踐大學創新創業技術研發中心專為產險公司設計出的智能小安聊天機器人，結合QRcode掃描加入會員做網路投保。（圖／記者李蕙璇攝）

此外，機場投保的旅客強化保障有4點。（以安達產險旅遊不便險為例）

1、 旅程延誤超過4個小時即定額給付3,000元。

2、 因天災及不可抗力天候因素或護照遺失而無法如期返國所產生的額外住宿費用。

3、 行李延誤超過6個小時即定額給付5,000元。

4、 行李遺失包含全程旅遊期間，隨身行李遭到偷竊或搶劫，並在24小時內報案，回國即可申請理賠。

延伸閱讀

►實支實付150萬卻只賠3萬　產險得全認賠只因業務員LINE錯

►8個月身孕出國玩緊急剖腹生產　旅平險非必要手術拒賠有理

►機師罷工　旅遊不便險照賠　除非買錯時間點or太早宣布

ET快訊
直擊／第二波返鄉潮擠爆北車！「這時段人最多」　20歲男太晚出
直擊／孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！她低頭懇求還想在一起
圖／鈕承澤「工業風大坪數豪宅」新家曝光！每坪150.94萬

關鍵字：春節,出國,旅遊,機場,旅平險,安達產險,旅遊不便險,海外突發疾病

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

春節保險公司不打烊　一張表掌握產壽險緊急聯絡方式

體重下降才知大腸癌竟遭拒賠　只因漏說「便血」被壽險強制解約

中信金董事月薪420萬居金融保險業之冠　中壽近300萬其次

懷胎8月赴美散心緊急剖腹生產　產險質疑隱瞞病因拒賠旅平險　

墜樓身亡死因「不詳」　家屬難領意外保險金還得打官司爭取　

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千　產險：錯，高山症照賠

搶利變險拼升高宣告利率　賺錢公司反而調低惹怒保戶解約潮

祭出「帝王條款」索退全部保費　法官多一面倒判壽險公司慘敗

肉眼看「簽名」筆順神韻迥異　保戶3個月內拿回全部保費

祭出「帝王條款」索退全部保費　法官多一面倒判壽險公司慘敗

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

春節出國旅遊夯　教你機場買對旅平險省錢又有高保障

機師罷工／旅遊不便險照賠　除非買錯時間點or太早宣布

春節保險公司不打烊　一張表掌握產壽險緊急聯絡方式

8個月身孕出國玩緊急剖腹生產　旅平險非必要手術拒賠有理

過年出國買旅遊不便險　13家產險班機延誤大比較！

墜樓是意外還是自為　專家支持「拒賠有理」難領傷害保險金

李紀珠同框德總理梅克爾　網友：美女副董選總統

「低保費高保障」靈活運用發揮功效　可視預算加強風險防護網　

專家認同「痔瘡難與大腸癌聯想」非帶病投保　判應理賠醫療險

大樂透頭獎今上看4億「今年最高」　百萬紅包還有336個機會

比基尼女模陳屍新家數天　16年婚姻觸礁陷黑暗「一切都變了」

「這才是韓國瑜最大願望」　孫大千籲國民黨：應立志成為韓國瑜

邊緣系嚴選／2018年試駕回顧，最推薦國產車唯有Nissan Kicks

擺脫世界垃圾場臭名！陸2018垃圾進口降48%　年底再禁不鏽鋼、鈦

結婚80萬壓力大！新娘心疼「婚紗別拍了」　夫霸氣砸10萬照拍：一生回憶

睡一覺就到、票價省4分之1　台商返鄉「海上春運」夯

過年團聚親戚愛問感情事　同志朋友「五步驟」完美接招

美啟動《中程飛彈條約》退約程序　稱「與中國無關」

4年領養40貓狗都消失！神婆「割喉放血」作法　幼貓慘死後院

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

保險熱門新聞

春節保險公司不打烊　一張表掌握..

機師罷工賠旅遊不便險　除非2個..

體重下降才知大腸癌竟遭拒賠　只..

春節出國旅遊夯　教你機場買對旅..

李紀珠同框德總理梅克爾　網友：..

祭出「帝王條款」索退全部保費　..

專家認同「痔瘡難與大腸癌聯想」..

人情保單惹禍！3家人壽被控索賠..

中信金董事月薪420萬居金融保..

8個月身孕出國玩緊急剖腹生產　..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

懷胎8月赴美散心緊急剖腹生產　..

實支實付150萬卻只賠3萬　產..

年終獎金怎麼花　3步驟省吃儉用..

更多熱門

相關新聞

防堵春節不法蠢動　海巡署威力掃蕩

海巡署南部分署第六岸巡隊為維護春節期間治安及防範不法活動，於昨1日晚上辦理擴大威力掃蕩勤務，出動大批人車巡查海域、岸際及港口以達到有效嚇阻不法目的，展現海巡署春節不懈怠、查緝無假期決心。

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

春節保險公司不打烊　一張表掌握產壽險緊急聯絡方式

民政局　力推南關線春節一日遊

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝光

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」讓網跪了

5歲綺綺日走10公里撿回收：我想上學...

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面