春節出國旅遊夯　教你機場買對旅平險省錢又有高保障

▲美商安達產物保險設於桃園機場的服務櫃台。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

首次由產險公司於桃園機場第一、第二航廈設立的機場保險服務櫃檯，已經開站，除了強化旅遊不便險外，更率先推出因重大傷病住院出院後等待返國額外住宿費用補償等，提供一站到位服務。

新設置機場服務櫃檯的美商安達產險為許多旅行社、企業團體、保經、保代等通路的合作夥伴之一，其考量旅客不論出國旅遊、出差或遊學等，在購買旅遊保險時，除了旅平險所提供的意外傷害與突發疾病醫療保障外，旅遊不便險也是不可或缺。

桃園機場二個航廈皆設保險服務櫃檯，提供「一站到位」等5項服務內容。

1、 一站到位：理賠時毋須分別向壽險、產險公司提出理賠申請。

2、 海外急難援助服務：協助安排醫療緊急轉送或轉送回國，費用上限達5萬美元。

3、 恐攻來襲：身故險全額理賠，買多少賠多少。

4、 居家竊盜保險：旅行期間小偷來襲，最高理賠5萬元。

5、 第三人責任險：海外期間因意外致第三人死亡、體傷或財損，依法應負賠償責任受請求時，最高100萬元。

▼由實踐大學創新創業技術研發中心專為安達產險設計的智能小安聊天機器人，結合QRcode掃描加入會員，便可手機上網買保險的服務，也即將於桃園機場駐點服務。（圖／記者李蕙璇攝）

此外，機場投保的旅客強化保障有4點。（以安達產險旅遊不便險為例）

1、 旅程延誤超過4個小時即定額給付3,000元。

2、 因天災及不可抗力天候因素或護照遺失而無法如期返國所產生的額外住宿費用。

3、 行李延誤超過6個小時即定額給付5,000元。

4、 行李遺失包含全程旅遊期間，隨身行李遭到偷竊或搶劫，並在24小時內報案，回國即可申請理賠。

延伸閱讀

►實支實付150萬卻只賠3萬 產險得全認賠只因業務員LINE錯

►8個月身孕出國玩緊急剖腹生產 旅平險非必要手術拒賠有理

►機師罷工 旅遊不便險照賠 除非買錯時間點or太早宣布