機師罷工／旅遊不便險照賠　除非買錯時間點or太早宣布

▲民眾出國相關旅平險理賠最多的就是班機延誤等部分。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

航空機師醞釀罷工消息傳出，民眾擔憂是否會臨時沒飛機可搭，影響既定出國行程。民眾如果在出發前已購買旅遊不便險，碰到機師罷工停飛還是可以獲得理賠，但若報到前已確定延誤或取消的話，通常非屬理賠範圍內。

如果民眾是在發生機師罷工後才想買相關旅遊險，其實保單可能會無效，保險公司通常也難以核保及給予理賠，請民眾多加留意。

和泰產險表示，遇到類似狀況除了向航空公司及旅行社詢問相關應變措施外，如果有投保旅遊不便險，只要符合保單條款約定，也是會獲得理賠。

以和泰產險的為例，民眾從台灣出發的話，在行程延誤補償部分，通常延遲6小時即可啟動保單理賠。班機延誤或取消的部分，通常延遲達4小時即可啟動保單理賠，但若報到前已確定延誤或取消則不理賠。行程更改部分，有的保險條款僅限定於被保險人在海外旅行期間才可以獲得理賠。

如果是從國外返回台灣的話，行程延誤補償、班機延誤或取消的計算理賠門檻的時間點，與從台灣出發的理賠規定略同，但在行程更改部分，通常交通及住宿費用可以從保額內實支實付。

若以明台產險網路投保的商品來說，班機延誤起飛或延誤降落達3小時以上者，每滿3小時理賠3,000元，最高6,000元為限。所預定的轉接班機因前班班機延誤起飛或延誤降落所致之失接，於3小時內無其他班機可供其轉接者，理賠3,000元。須更改預定旅程而增加的交通或住宿費用，實支實付最高新台幣10,000元。

明台產險強調，如果保戶人還在台灣的話，只要已經出關就會按照條款理賠，保險公司也會幫保戶計算選擇較高的理賠金給付給保戶。

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