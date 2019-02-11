台中港露天裝卸水泥熟料　環保局「取締+罰單」：要求密閉改善

▲台中港區業者以露天方式進行水泥熟料裝卸，造成塵土飛揚。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

台中港區業者以傳統露天方式進行水泥熟料裝卸作業，造成塵土逸散；對此，台中市政府環保局已依法告發並於去年累計裁罰90萬元罰鍰，並於今年初加派人力稽查，強調「後續再違規，將加重處罰至改善為止」，更會持續要求台中港務分公司改用環保密閉倉儲式裝卸作業。

▲台中市環保局副局長陳宏益。（圖／記者陳玉攝）



環保局副局長陳宏益11日受訪表示，台中港區內碼頭裝卸區域已列為空汙專案稽查熱點，並針對水泥裝卸作業進行稽查，查獲多家裝卸業者未採行有效的空汙防制設備，導致明顯粒狀物逸散於空氣中，環保局依法告發，去年累計裁罰90萬元罰鍰。

陳宏益指出，環保局今年初加派人力前往台中港碼頭確認進港船隻是否造成汙染，並於1月25、26日再查獲逸散汙染情形，依「空氣污染防制法」第32條及67條開罰；之後若再有違規，將加重連續開罰至改善為止。

陳宏益強調，主要問題仍在台中港務分公司裝卸作業採傳統露天方式進行，稽查只是治標，治本還是在要求碼頭裝卸設施改為環保密閉倉儲，才能有效降低逸散汙染。

陳宏益也說明，目前逸散汙染採目視判斷，並無法用機器測量。過去是處分裝卸業者，但現在更著重於嚴格要求港務公司解決輪船散裝貨的問題。市府已跟港務公司協調要求盡速改善，即使逸散現階段只侷限於小區域範圍，但對台中空品影響仍很大，市府會嚴格取締並連續處分，絕不妥協。

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