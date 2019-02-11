　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台中港露天裝卸水泥熟料　環保局「取締+罰單」：要求密閉改善

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中港區業者以傳統露天方式進行水泥熟料裝卸作業。（圖／台中市政府提供）

▲台中港區業者以露天方式進行水泥熟料裝卸，造成塵土飛揚。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

台中港區業者以傳統露天方式進行水泥熟料裝卸作業，造成塵土逸散；對此，台中市政府環保局已依法告發並於去年累計裁罰90萬元罰鍰，並於今年初加派人力稽查，強調「後續再違規，將加重處罰至改善為止」，更會持續要求台中港務分公司改用環保密閉倉儲式裝卸作業。

▲台中市環保局副局長陳宏益。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市環保局副局長陳宏益。（圖／記者陳玉攝）

環保局副局長陳宏益11日受訪表示，台中港區內碼頭裝卸區域已列為空汙專案稽查熱點，並針對水泥裝卸作業進行稽查，查獲多家裝卸業者未採行有效的空汙防制設備，導致明顯粒狀物逸散於空氣中，環保局依法告發，去年累計裁罰90萬元罰鍰。

陳宏益指出，環保局今年初加派人力前往台中港碼頭確認進港船隻是否造成汙染，並於1月25、26日再查獲逸散汙染情形，依「空氣污染防制法」第32條及67條開罰；之後若再有違規，將加重連續開罰至改善為止。

陳宏益強調，主要問題仍在台中港務分公司裝卸作業採傳統露天方式進行，稽查只是治標，治本還是在要求碼頭裝卸設施改為環保密閉倉儲，才能有效降低逸散汙染。

陳宏益也說明，目前逸散汙染採目視判斷，並無法用機器測量。過去是處分裝卸業者，但現在更著重於嚴格要求港務公司解決輪船散裝貨的問題。市府已跟港務公司協調要求盡速改善，即使逸散現階段只侷限於小區域範圍，但對台中空品影響仍很大，市府會嚴格取締並連續處分，絕不妥協。

【更多新聞】

►老翁泳池心肌梗塞溺斃　3救生員「晚12分鐘」搶救遭起訴

►2020國民黨總統人選　盧秀燕：「科學方法」找出能勝選的人

ET快訊
阿翔親送兒子上學…一到校門秒崩潰！老婆：怕他把我休了
快訊／全台50家工會怒圍松機「挺機師罷工！」轟華航打壓
高雄人轉職問「台北6萬vs.高雄4萬」？網勸：前者買不到未來

關鍵字：台中港,露天,水泥,裝卸,環保局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

和乘客聊天一句話惹殺機　高雄小黃運將槍擊案23小時偵破

影／講了一句「我比你有錢」　高雄運將遭乘客從背後轟4槍

新莊堤外便道砂石車左轉撞機車　騎士卡車頭送醫不治

夜店撿屍性侵！胡睿兒呼麻也逃不了　北檢撤銷緩起訴

私隔22間2坪雅房失火1死　黑心二房東月收7萬未防火起訴

屏東推好玩卡4條主題遊程　賞燈深度遊還可抽獎

台中港露天裝卸水泥熟料　環保局「取締+罰單」：要求密閉改善

工程師帶三稚子成街頭藝人　「14隻腳樂團」5歲團員萌翻

新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排隊　

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

屏東推好玩卡4條主題遊程　賞燈深度遊還可抽獎

台中港露天裝卸水泥熟料　環保局「取締+罰單」：要求密閉改善

工程師帶三稚子成街頭藝人　「14隻腳樂團」5歲團員萌翻

新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排隊　

12歲蹺家廟宇學雕刻　為神明服務的大師蔡楊吉：做到不能做為止

基隆市府新春團拜　林右昌期勉同仁加油「上工」

退休礦工「見天黑就想自殺」　日寫300cc墨水讓他成素人書法家

全家出遊疑精神不濟人車跌入邊坡　玉警搶救3人送醫

竹山紫南宮春節湧20萬人潮　借還金高達6000萬！

春節出遊野柳風景區湧入人潮　金山警設機動派出所

男友家吃飯！未來婆婆狂吼「水槽髒碗全洗光」　她傻眼：都幫洗衣服了

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

新人結婚喜餅辦桌花費不到4萬元　職業媒人公：實在有夠讚

大聯盟預測開幕名單　林子偉沒卡到位

中職／克恩三世回兄弟當肯恩　2月底報到先在二軍待命　

須等151年才能發完綠卡！國會提案取消各國工作綠卡限額　

老伯擋住72歲媽：不准坐博愛座！　張艾亞：看起來健康不代表真的健康

尤里安／各懷鬼胎的中韓關係

更新／全台60家工會怒圍松機「挺機師罷工！」　警方到場趕人

陸股收盤開門紅　滬指漲逾1%深成指漲3%

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

地方熱門新聞

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長..

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

氣候變遷出海難　土魠價格攀高

大哥賣蛋捲　檢察官「顧牢牢」

女體陶藝家許菊　挑戰宗教禁忌

新春參香獲回響　謝龍介有信心突..

見天黑想自殺　退休礦工成書法家

近百公斤胖妞　全身一半都是油　

工程師爸組團走唱　5歲團員好萌

高雄燈會30萬人湧入　韓：為金..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

紫南宮發財金　春節借還達6千萬

為神明服務　木雕大師蔡楊吉

更多熱門

相關新聞

環保局春節總動員　台南整潔過好年

今年春節台南市環保局清潔隊，年前年後總動員，2月3日小年夜適逢週日原為停收垃圾，全市清潔隊當天加班收運垃圾；初四恢復收運再度全員加班收運，總計國家清潔週及春節期間動員8159人次、4120車次，清除16717公噸垃圾，讓市民度過整潔乾淨的新春假期。

空污橘色　減少燃燒紙錢燃香煙火

罰60.6萬！環保局查緝台中港汙染源

網哭台彩刮刮樂超難中......

花蓮供貨商混充廢棄物 台泥聲明：2015年已停止合約

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

70歲阿公吼讓座！癌女心痛：剛結束化療

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門：她詐騙被通緝

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做了決定

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面