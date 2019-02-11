　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

老翁泳池心肌梗塞溺斃　3救生員「晚12分鐘」搶救遭起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼游泳池示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲楊翁因心肌梗塞導致溺水，3名救生員晚12分才發現，今依過失致死罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳玉／台中報導

7旬楊姓老翁2017年9月間到沙鹿區某游泳池運動，因心肌梗塞昏迷導致溺水，因當時為救生員換班及水質控管時段，楊翁在溺水12分鐘後被其他泳客發現異狀，送醫後仍不治身亡。台中地檢署認為，楊翁雖因心肌梗塞昏迷而溺水，但救生員卻在12分鐘後才發現並進行救治，有施救太慢的過失，11日依過失致死罪起訴3名救生員。

起訴書指出，前年9月27日，鄭男為泳池副理兼當時值班救生員，與黃女、潘男2人進行輪班，下午2點左右，3名救生員在救生哨換班並進行水質控管、投藥，但卻沒注意到楊翁在SPA池內，2點17分已經溺水，到了2點29分，是其他泳客見楊翁臉部朝下漂浮在水面上，大聲呼救，救生員才進行施救；而楊翁送醫經3天搶救，因心肌梗塞、腦梗塞，導致中樞神經性休克併多重器官衰竭不治。

鄭男稱，意外當時為下午2點救生員換班時間，3名救生員都在救生哨換班及施行水質控管、投藥等，聽見有泳客大聲呼救才發現楊翁溺水；另黃女、潘男也表示當時確實正在換班。

但檢察官認為，楊翁雖因心肌梗塞昏迷而溺水，但依據法醫相驗報告，若楊翁能在心肌梗塞發生當下，短時間內就被發現並救起，雖罹慢性疾病，但仍有生還可能，但3名救生員卻在12分鐘後才發現並進行救治，有施救太慢過失，11日依過失致死罪起訴3人。

【更多新聞】

►2020國民黨總統人選　盧秀燕：「科學方法」找出能勝選的人

►盧秀燕邀胡志強「回娘家」　新春團拜許3願望

ET快訊
阿翔親送兒子上學…一到校門秒崩潰！老婆：怕他把我休了
快訊／全台50家工會怒圍松機「挺機師罷工！」轟華航打壓
高雄人轉職問「台北6萬vs.高雄4萬」？網勸：前者買不到未來

關鍵字：台中地院,泳池,溺水,過失致死

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

和乘客聊天一句話惹殺機　高雄小黃運將槍擊案23小時偵破

影／講了一句「我比你有錢」　高雄運將遭乘客從背後轟4槍

新莊堤外便道砂石車左轉撞機車　騎士卡車頭送醫不治

夜店撿屍性侵！胡睿兒呼麻也逃不了　北檢撤銷緩起訴

私隔22間2坪雅房失火1死　黑心二房東月收7萬未防火起訴

公廁馬桶炸裂「分兩段」　竹縣環保局怒PO慘照緝凶

人妻「婚後2年」愛上伴郎！帶1歲兒親密同居　夫淚崩：求你回家

槍擊小黃運將帶槍廟裡拜拜　見警腿軟發抖：我想要自首

「冤枉啊大人！我只是插花」　警察：插花也是賭博

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

公廁馬桶炸裂「分兩段」　竹縣環保局怒PO慘照緝凶

人妻「婚後2年」愛上伴郎！帶1歲兒親密同居　夫淚崩：求你回家

槍擊小黃運將帶槍廟裡拜拜　見警腿軟發抖：我想要自首

「冤枉啊大人！我只是插花」　警察：插花也是賭博

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

新人結婚喜餅辦桌花費不到4萬元　職業媒人公：實在有夠讚

看到都覺得痛！毒蟲逃跑卻自摔臉著地　警方上前順勢再補他一拳

過年吵架夫負氣出走　妻子想不開「燒棉被」整間屋子燒起來

人夫激情車震小三！「好硬好深」鹹濕呻吟全都錄　卻因這理由一度無罪

截肢男騎機車遭撞飛　熱心女CPR仍傷重不治

公廁馬桶炸裂「分兩段」　竹縣環保局怒PO慘照緝凶

人妻「婚後2年」愛上伴郎！帶1歲兒親密同居　夫淚崩：求你回家

卸任後首度接受專訪　賴清德新年三願望：讀書、睡覺、釣魚

里約奧運桌球銅牌水谷隼讚新人輩出：已做好準備無緣東京

警尋回失智翁　溫馨叮嚀膝蓋疑似跌倒受傷民感動

槍擊小黃運將帶槍廟裡拜拜　見警腿軟發抖：我想要自首

「冤枉啊大人！我只是插花」　警察：插花也是賭博

到男友家吃飯！未來婆婆狂吼「水槽髒碗全洗光」　她傻眼：都幫洗衣服了

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

新人結婚喜餅辦桌花費不到4萬元　職業媒人公：實在有夠讚

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

社會熱門新聞

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」..

國道撞護欄下車查看　男慘遭多輛..

運將遭乘客轟4槍　只因講了一句..

噴槍奪命第23天！　母淚訴：爸..

女駕駛換道失控害「左右甩飛」　..

快訊／高雄運將中4槍命危　嫌犯..

新北女車內燒炭亡！前夫手機定位..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

人妻約家中嘿咻被抓包　直接私奔

酒女撞死烘焙師　賠保險公司20..

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳..

往菲國班機取消　正妹怒：XX費..

因為性侵　胡睿兒呼麻案被起訴

更多熱門

相關新聞

跟小三拍性愛影片　他沒事她判刑

已婚李姓男子偷吃小他14歲的越南籍黎姓小三，雙方還在租來的套房錄下性愛影片紀念，結果影片遭元配發現，怒告2人妨害家庭。檢方起訴後，元配選擇原諒李男撤告，台中地院審結，判黎女2月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

6少年揪團戲水　1人溺水無呼吸心跳

年前悲歌　老翁溺斃嘉南大圳

幻想妻外遇　莽夫放火燒妻娘家　

殺死牙醫稱死後道歉　精障男逃死

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

70歲阿公吼讓座！癌女心痛：剛結束化療

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門：她詐騙被通緝

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做了決定

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面