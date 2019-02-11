老翁泳池心肌梗塞溺斃　3救生員「晚12分鐘」搶救遭起訴

▲楊翁因心肌梗塞導致溺水，3名救生員晚12分才發現，今依過失致死罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳玉／台中報導

7旬楊姓老翁2017年9月間到沙鹿區某游泳池運動，因心肌梗塞昏迷導致溺水，因當時為救生員換班及水質控管時段，楊翁在溺水12分鐘後被其他泳客發現異狀，送醫後仍不治身亡。台中地檢署認為，楊翁雖因心肌梗塞昏迷而溺水，但救生員卻在12分鐘後才發現並進行救治，有施救太慢的過失，11日依過失致死罪起訴3名救生員。

起訴書指出，前年9月27日，鄭男為泳池副理兼當時值班救生員，與黃女、潘男2人進行輪班，下午2點左右，3名救生員在救生哨換班並進行水質控管、投藥，但卻沒注意到楊翁在SPA池內，2點17分已經溺水，到了2點29分，是其他泳客見楊翁臉部朝下漂浮在水面上，大聲呼救，救生員才進行施救；而楊翁送醫經3天搶救，因心肌梗塞、腦梗塞，導致中樞神經性休克併多重器官衰竭不治。

鄭男稱，意外當時為下午2點救生員換班時間，3名救生員都在救生哨換班及施行水質控管、投藥等，聽見有泳客大聲呼救才發現楊翁溺水；另黃女、潘男也表示當時確實正在換班。

但檢察官認為，楊翁雖因心肌梗塞昏迷而溺水，但依據法醫相驗報告，若楊翁能在心肌梗塞發生當下，短時間內就被發現並救起，雖罹慢性疾病，但仍有生還可能，但3名救生員卻在12分鐘後才發現並進行救治，有施救太慢過失，11日依過失致死罪起訴3人。

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