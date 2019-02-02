罰60.6萬！環保局查緝台中港汙染源　首波查獲5違規廠商

▲台中市環保局大執法查緝台中港汙染源。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中市政府環保局持續稽查不法空汙排放，其中，台中港區大型固定汙染源排放總量佔港區列管事業71%，為有效管理港區周遭環境品質，市府1月起針對港區內大型汙染源進行聯合稽查，首波行動共出動84人次，查獲違反空污法及廢清法等規定廠家共5家，告發處分金額60萬6千元，後續仍會持續稽查，嚇阻不法排放。

環保局表示，市長盧秀燕上任後，遵循空汙取締「先公後私」、「先大後小」等原則，積極管制改善空氣品質，規劃台中港區汙染源專案稽查計畫，稽查對象涵蓋港區各大型汙染源，稽查內容則結合環保局各科室管轄業務執行深度稽查，針對環評承諾條件、水汙染防治、空汙防制及廢棄物管理等項目進行查核，並進行管道、水質及廢棄物採樣檢測、空氣品質連線監控作業，同時配置2部空品監測車於港區執行24小時監控空氣品質作業，監控異常時，立即前往港區稽查。

環保局首波針對港區大型汙染源進行深度稽查，並同步於港區內進行機動性汙染巡查，出動84人次查核汙染源操作、紀錄等，共計查獲5家廠商分別有原物料使用超量、產生粒狀物逸散及廢棄物未妥善存放等汙染行為，已依違反空氣污染防制法及廢棄物清理法告發，並限期改善。

環保局表示，此次查獲違規廠商，部分業者近5年來有多次的環保違規紀錄，這次仍遭查獲違規，顯見未能落實汙染防制，環保局除持續加強深度稽查頻率，也將要求業者提出改善計畫，杜絕汙染再次發生。

環保局長吳志超表示，港區是台中市汙染管制重點區域，為落實汙管制政策，聯合大執法行動將持續執行，也將持續擴展至本市其他重點區域，呼籲業者務必依照相關規定做好汙染防制工作。

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