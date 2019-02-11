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國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

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▲▼ 。（圖／記者葉國吏攝）

▲國道1號北上王田至南屯路段，清晨發生男子自撞護欄下車察看被多輛車輾斃身首異處，現場血跡斑斑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

49歲韓姓駕駛11日清晨駕駛一輛自小客車，行經國道1號北向184.5公里處王田至南屯路段，疑因先擦撞內側護欄後移至外側路肩，下車查看，隨即遭後方多輛不明車輛撞擊、輾斃，橫躺於外側車道，現場血跡斑斑，當場死亡。

▲國道1號北上王田至南屯路段，清晨發生男子自撞護欄下車察看被多輛車輾斃身首異處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道1號北上王田至南屯路段，韓姓男子駕駛自小客車自撞護欄。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道三隊指出，車禍發生在11日清晨5時許，天色尚暗，韓男駕駛自小客車載著56歲陸姓女友人，行經行經國道1號北向184.5公里處王田至南屯路段，疑因先擦撞內側護欄後移至外側路肩，下車查看車撞擊狀況，隨即遭後方多輛不明車輛撞擊、輾斃，身首異處橫躺於外側車道，死狀悽慘。

▲國道1號北上王田至南屯路段，清晨發生男子自撞護欄下車察看被多輛車輾斃身首異處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道1號北上王田至南屯路段，清晨發生男子自撞護欄下車察看被多輛車輾斃身首異處，現場血跡斑斑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道三隊交通組長賴協駿指出，由於車上未裝有行車記錄器，雖然坐在車上的陸女當場目擊韓男被撞擊而死的過程，但因為驚嚇過度，傷心至極，回到交通隊一直流淚無法做筆錄，因此呼籲今日行經該路段駕駛人，如有行車紀錄器錄到相關跡證或是撞擊過程，請提供給警方以利偵辦。

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關鍵字：國道1,王田路段,國道3隊,輾斃

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