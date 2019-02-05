空污橘色警戒到9日　環保局呼籲減少燃燒紙錢、燃香及煙火

▲台中市環保局空氣品質監測網，5日13時空污監測都大為橘色。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／台中報導

5日起受東北季風減弱影響，汙染物不意擴散，將導致空氣品質不良，估計此波空品不良將延續至9日，下一波東北季風南下為止，為此環保署發布預警，呼籲大家春節連假期間到廟裡拜拜，盡量減少燃燒紙錢、燃香及煙火，一起維護好空氣。

台中市環保局表示，適逢年假期間，許多工廠均休年假，而仍在操作的廠商中，包括台灣菸酒台中酒廠、政伸、宏全台中廠、台灣康寧、優乃克、文山焚化廠、旭光箔膜台中廠、寶仁土石、東陽穀物、臺灣菸酒烏日啤酒廠、源興、大鈿、永豐餘清水廠、信富、泰慶、味丹沙鹿第一工廠、中美和及正隆后里廠等共計18家業者配合自主降載減排。

▲環保署空品檢測。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今日是大年初一，許多民眾習慣到廟裡拜拜或至各宮廟祈福，台中市環保局吳志超局長強調「拜神祭祖，心誠則靈」，也呼籲民眾盡量減少燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，返鄉或出遊時亦可多利用大眾運輸交通工具，或參考交通部春節輸運替代道路、車況之即時資訊，除可避免塞車之苦，也可減少車輛怠速時間。降低污染排放，從每個人做起，歡迎大家攜手為維護好空氣盡一份心力。

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