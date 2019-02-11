講了一句「我比你有錢」　高雄運將遭乘客從背後轟4槍

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地方中心／高雄報導

56歲李姓計程車司機10日上午疑遭乘客從後方開4槍擊受傷，被人發現倒臥在橋頭地檢署附近的經武路上，經送醫搶救後仍命危。案經警方循線調閱監視器後，鎖定開槍兇嫌是羅姓乘客，並循線逮人。羅嫌初步供稱，搭乘計程車時不滿遭李姓運將嗆聲「我比你有錢」，而心生不滿，因此引發殺機連開4槍。

▲高雄橋頭發生槍擊案，醫護團隊在李姓傷患身上取出4顆子彈。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

據了解，羅嫌有前科紀錄，並不認識李姓運將，當時雙方在車內討論到經濟問題，因為遭司機嗆一句「我比你有錢」，心生不悅，且下車時被認為不付錢，雙方爆發口角衝突，因此持改造手槍朝運將連開4槍，並將人丟包路旁，再駕駛該部計程車前往橋頭糖廠後，轉搭捷運逃逸。

▲高雄運將中4槍，嫌犯是乘客。

案經警方循線追查，於11日上午7時40分在永安區一間廟宇逮捕涉嫌行凶的49歲羅姓男子，並將他帶回岡山分局製作筆錄，釐清開槍原因。

另外，醫護人員從李姓運將身上共取出4顆子彈，其中1槍從右上臂穿透進去，造成胸壁3處傷口，另3槍遭人從背後射入，目前經過緊急手術已取出所有子彈，但肺部、右腎與肝臟有撕裂傷，大腸也有傷口，目前運將生命跡象尚未穩定，仍在加護病房觀察當中。

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