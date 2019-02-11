「冤枉啊大人！我只是插花」　警察：插花也是賭博

▲屏東警分局在長治鄉一間廟宇旁查獲天七牌賭場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我只有在旁邊插花而已！」屏東警分局在春節連假在屏東縣長治鄉一間知名廟宇旁查獲10名賭徒涉嫌以天九牌聚賭，其中有賭徒一直喊冤，質疑警方抓錯了，警方帶回回調查，訊後依賭博罪嫌將邱姓主持人送辦，其他賭徒依社會秩序維護法送法院裁處。



▲警方查獲天九牌賭場▼

屏東警分局於日前晚間21時許，在屏東縣長治鄉知名廟宇旁查獲邱姓男子主持的天九牌賭場，當場逮捕邱姓負責人及賭客等10人，查扣賭資新臺幣1萬2300元、賭具天九紙牌32張及骰子3顆等證物，並知在場人，依據賭博罪第一項規定在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，如超商前、廟宇、騎樓、公園內及涼亭下有賭博財物行為者，皆是違法。

其中有賭徒向警方喊冤，表示自己只是在旁觀看，沒有下場坐下去玩，只是看誰家手氣好，就下注壓誰贏，所以每次只是意思意思下個100元插花一下，也才下1、2次，輸贏也就100、200元，這樣就被抓，「真的很冤枉」，質疑警方抓錯人。

警方表示，雖然今年春節屏東大型活動眾多，有2019熱帶博覽會、勝利星村燈區及綵燈節等，勤務繁重，但警方打擊犯罪無假期，呼籲賭博惡習易使人傾家蕩產，衍生其他治安事故，提醒民眾應培養正當休閒娛樂，以免發生憾事。