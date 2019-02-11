華航機師罷工　他心痛控訴「讓我見不到母親最後一面」

▲華航罷工事件，影響眾多旅客。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

華航罷工事件，影響春節航班，有民眾在爆料公社臉書社團po文氣憤的說到，他的母親在國外突發重病，住進加護病房，原本預定了華航機票要趕過去陪母親，卻因為機師罷工，即使趕緊改搭其他航空的班機，還是讓他來不及見到媽媽最後一面。

▲原PO改機票搭乘別家的航空，卻也來不及見到母親最後一面。（圖／翻攝自原PO臉書）

原PO的貼文寫道「因為這次罷工，我見不到我媽最後一面，我媽在國外突發重病，進加護病房，原本預定要去找他的華航機票直接先改搭別的航空，我才不管哪家航空公司、也不管什麼錢的問題，在家人的生命面前，什麼都比這重要。」但他最後還是沒能及時趕到，不能見到摯愛親人的最後一面，肯定是非常心痛。

原PO表示「我身為一個局外人當然不能對兩邊批判什麼，但我覺得今天造成這樣，都是因為兩邊不願意好好溝通各退一步、妥協。」他認為，因為一些職場政治因素，一些人的自私造成全盤皆輸，這根本沒必要，這也是整個台灣的縮影。原PO感嘆「要是我們能多為彼此想一點、在很多事情上都各退一步，那麼台灣就不會空轉這麼久了！」

▲華航機師罷工，影響春節航班。（圖／記者賴君欣攝）

另外，他也說到「我不知道我是不是第一個發生這件事的人，但我希望我是最後一個，我人在國外了，但也不重要了。希望我的媽媽能在天上保佑台灣跟台灣人。」

網友們看到po文後，紛紛表示同情，請他節哀，但也有網友回應「重病突發，如果是心臟病突發，別說國外了，你從高雄到台北，一口氣的時間，可能都見不到面，世事難料，無常瞬間，南無阿彌陀佛...」。