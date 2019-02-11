開工前尋回失竊愛車超開心！　在警分局臉書留言感謝

▲台南市警六分局警方2月10日上午6時50分，執行肅竊勤務時，查獲50歲的女性機車竊盜現行犯，警方依法偵辦並發還失車給車主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局警方10日上午6時50分執行肅竊勤務時，查獲50歲的女性機車竊盜現行犯，警方依法偵辦並發還失車給車主，車主在春節收假開工前找回愛車相當開心，其妻子特至六分局臉書留言感謝警方。

根據警方調查50歲梁姓女犯嫌無業，有詐欺、毒品、竊盜等前科，住在台南市安南區海佃路附近，平日常在市區閒晃。2月8日早上她經過中西區國花大樓前，發現騎樓下一台重機車鑰匙沒有拔走，就下手行竊，作為代步之用。2月10日早上她騎贓車外出，眼尖的員警見她有些年紀，打扮邋遢，卻騎著很新潮的機車，頗不相稱，隨即查尋車牌是失竊重型機車，立即將她攔查並依竊盜現行犯逮捕送辦。

余姓被害人向警方表示：他在南科工作，月收入約2、3萬元左右，這台遭竊的125cc重機車是4年前購入，當時約花5萬元購買。2月8日當天他騎車到國花大樓附近打撞球時，一時疏忽，忘了拔走鑰匙，沒想到機車因此遭竊。他心想收假後準備上班，卻沒交通工具很不方便，準備再花6萬元買新車，但心想新春一開工就先破財，買新車就要花掉他2個月薪水，心情盪到谷底，還好他後來接獲警方通知已找回愛車，很意外失竊2天的車子可以馬上找回。他太太也親至分局臉書留言：「謝謝第六分局熱心、辛苦的員警，讓我們在收假前尋回車子，感恩」，也對員警熱心服務印象深刻。

▲失主的妻子親至市警六分局臉書留言感謝警方。

市警局六分局表示，小偷最大的剋星還是「怕花時間、怕麻煩」。民眾停放車輛時，別忘了隨手帶走鑰匙，以免成為宵小覬覦的對象。若預算許可，可加裝大鎖或其他安全設施，能對您的愛車更有保障。