要上學了！幼稚園兒「戴眼罩回籠覺」　魔性噴厭世金句…網笑：大人的心聲

▲幼稚園兒子就要上學了，忍不住冒一句超厭世金句。（圖／（左）記者林世文攝、（右）翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

爽放完9天年假，不管再怎麼不想面對，上班族和學生都得收心；沒想到這種憂鬱的心情，連幼稚園小朋友都感同身受。一位媽媽10日早上貼文，她起床後看到就讀幼稚園的兒子起來找眼罩，她一頭霧水地問「為何要戴眼罩睡覺？」小男生則回一句話，讓網友紛紛笑噴「大人的心聲」、「才幼稚園就厭世這樣好嗎？」

這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見小男生側躺在枕頭上，臉上戴著桃紅色眼罩，窩在被窩中香甜地睡著。男童媽則在文中表示，早上起床後，看到兒子突然起來找眼罩，她便問兒子為何要帶眼罩睡覺。沒想到兒子竟然回「我明天幼稚園才要上課，我今天不想那麼早起床」。

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▲原PO兒子「厭世金句」讓網友笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社）

超厭世的一句話，讓網友紛紛笑說「也太可愛了吧」、「好悲情的幼稚園孩紙」、「好懂好懂」、「說出了大人的心聲」、「這孩子太早熟了」、「外表是幼稚園小男生，內心住的是40歲大叔的感覺」、「我家兒子都是假日永遠比上課早起」、「他怎麼懂的，好可愛」、「別人家的孩子都不會讓人失望」、「邏輯跟語言已經建立的很不錯了耶」、「我兒子要上課就會叫不起床～每天都喊不要去學校！年假9天每天6點不用叫就自動起床」。

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