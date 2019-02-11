便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

▲女網友便祕5天看起來像懷孕3個月 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

過年每天都有美食吃，如果沒好好消化排便，在公車上就有被讓座的可能！一位網友日前po出自己的「孕照」，只見她身穿寬鬆的衣服、雙手捧肚，看起來就像是位溫柔的母親。但真相曝光後讓網友嚇傻，看似3個月的孕肚裡竟然是紮紮實實5天份的「黃金」，紛紛要她注意腸胃狀況。

「不是就過個年+5天沒大便嘛！怎麼大家都在恭喜我？」一位女網友在臉書「爆廢公社」中貼出自己的全身照表示，過年大魚大肉，又沒有每天排便，肚子竟鼓得像懷孕一樣。只見照片中她穿著一身寬鬆的灰上衣和裙子，手溫柔地捧著肚子，讓不少人誤會她又有喜，紛紛向她道賀。

鄉民們看到這幾天的「成果」，都不敢相信裡面不是胎兒而是食物，對此原po也附上解放後的照片表示，「沒事的各位！我回來吃中藥正在馬桶上當爆破大隊！」她透露自己每週都會固定去中醫把脈重新調藥，吃完之後效果立現，原本3個月的肚子瞬間變得平坦，不過大家也因此擔心她家的馬桶，「幫馬桶QQ」。

▲▼ 便祕中、爆破後 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完照片驚呆表示，「可以光明正大的坐博愛座了 」、「不運動你這個會難產」、「覺得通馬桶的也要準備好！」、「恭喜恭喜 男的女的？：吃的」、「恭喜順產」、「五天沒大便感覺是當兵新訓才會聽到的奇聞XD」。

也有不少人提供順暢方法，「早上起床喝溫水暖胃」、「沒事沒事，喝個早餐店奶茶就解決了」、「多喝水啊」。對此原po無奈表示，這些方法對以前的她有效，但自從生過小孩之後就沒用了，「喝個500cc的水小腹就會膨脹...」。

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