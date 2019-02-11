火車上謎片擴音！重聽伯低頭緊盯...機智哥「秒送小驚喜」　網推爆神救援

▲阿北獲得耳機一枚XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨日搭乘台鐵時，發現有位阿伯低頭緊盯著手機，同時擴音放出謎片的聲音，坐在不遠處的男乘客見狀，貼心遞上自己的耳機，而大叔也立刻插上，過程逗樂大票網友，除了笑虧「阿北人老心不老」，也大讚此舉根本神救援！

網友昨天搭火車時捕捉到奇葩的畫面，當時一位大叔專注地看著A片，疑似因為重聽，誤以為自己有轉成靜音，就這樣把「劇情」也分享給同車廂乘客。

眼看他如此專注，坐對面的年輕男子終於忍不住起身，拿一副耳機給他；而老伯先是錯愕一下，後來迅速插上耳機；至於一旁的大姊也超有戲，原本閉目養神的她，斜眼看了阿伯後，搖搖頭又繼續睡下。

網友在爆廢公社po出影片，笑說「伯伯，你一定要這樣抓住青春的尾巴嗎？」而網友們也紛紛笑回，「好人做到底，拉進謎片群」、「恭喜您獲得：環繞音質耳機一條 在移動的火車上」、「為了耳機不擇手段rrrrrr」、「搭車的朋友們，點開時小心音量，免得被誤會」。

一些網友則認為，大叔這個舉動很沒公德心，不禁吐槽「大庭廣眾下看愛情動作片，罔顧周遭的人，真是傻眼」、「整車都害羞了」、「隔壁的搖頭」；不過有人留言解釋，「阿伯耳朵不好，以為自己轉的很小聲，應該不是故意吵人。」

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