開學前一晚！她整理4書包笑喊「老師快帶孩子走」　全台爸媽嗨爆：鬼門關了

▲這場景爸媽都嗨翻了，逼不得老師快點帶走孩子。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「這幾袋的的爽度，有人懂嗎！？」由於今（11）日是全台開工、開學日，也是全台媽媽救贖，桃園一名有2個孩子的母親昨晚整個嗨翻天，直接把2女兒的書包、行囊通通搬到客廳，等待著天一亮就把孩子送到幼兒園，感謝老師解救她9天下來被吵到要聾掉的耳朵，沒想到引來許多當媽的網友感恩讚嘆說「鬼門終於關了！」

從該名媽媽PO在臉書「爆廢公社」照片可見，乾淨的白色地板上擺放著2大包淺橘色行李袋，前方則是有2個幼稚園書包，包上還有小精靈燦笑的圖案，完全能代表她現在無敵爽快的心情；雖然看似平凡無奇，但千萬不要小看這照片，這可是勾起全台媽媽的共鳴，因為孩子終於要開學了！

▲媽媽們紛紛曬出自家小鬼頭的書包，語氣多麼的雀躍。（圖／翻攝自爆廢公社）

她開心地在貼文上寫道，她總共有兩個女兒，但一個孩子就是等於一群麻雀，這9天連假每天跟兩群麻雀相處一整天，耳朵要快要聾了，「我們很需要老師，我從除夕那天就準備好這行囊了，哈哈哈哈哈哈」，才剛過年，她就在期待開學的到來。

10日晚間是寒假最後一天，身為媽媽的她內心早就嗨翻天了，等待著天一亮立刻把2女兒送到幼兒園去；她笑說，孩子收假哭了也沒關係，她早已準備好衛生紙給孩兒拭淚了，「我內心已經在無止盡的放煙火了，歐耶！」

▲孩子這一晚痛苦著，但爸媽內心早就飛上天。（圖／翻攝自爆廢公社）

她一PO文，引來6000多名網也超有共鳴說，「懂你！！！老公小孩上班上課炒（超）開心的」、「老師，我想妳，明天見❤」、「ya~終於開學...明天終於可以追劇了」、「我已經放在車上，等主人早上起床」、「我都安排好明天要去哪裡放風」、「終於開學，終於開學，終於開學惹，腳步瞬間輕盈，好期待明日校門打開」、「丟向娃娃車＋1」、「看她上學去，做媽的想在學校門口放鞭炮」。

不過，也引來老師們崩潰站出來說，「幼稚園老師的心情，就跟這重量一樣沉重」、「我是媽媽，也是幼稚園老師，所以哭笑不得啊」、「 幼兒園老師人間煉獄的開始」、「幼兒園老師路過，已經做好小孩爆哭的心理準備了」、「我明天要面對26個書包，26個棉被袋，26本聯絡簿，和26個小小孩」、「老師不想面對，覺得頭痛」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼爸媽開心到，哏圖都貼出來了。（圖／翻攝自爆廢公社）