退房記得檢查！房務打掃見幽默家長留言　爸媽眼神死點頭：想留到18歲

▲ 飯店貼心退房清單 。（圖／翻攝自爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

出外飯店時離開時，都要一再檢查是否有遺漏東西，以免造成麻煩的寄送後續，對此有貼心飯店業者提供「退房清單」，提醒住客退房前清點自己的物品。一位在飯店工作的網友今日就在臉書貼出一張照片，表示遇到一位「幽默的家長」，父母們看了之後也紛紛點頭表示，「很奇怪，大家都想留下這個...」。

一位網友在臉書「爆廢公社」中表示，自己工作的飯店會提供客人一張退房清單，提醒大家離開的時候要檢查床頭櫃、保險箱，以及不要忘記帶走平板、手錶等重要物品，十分貼心。他表示整理客房的時候，遇到一位幽默的家長，忍不住拍下來po網分享。

▲媽媽好誠實XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見清單上除了有衣服、鑰匙、錢包等選項，還特別提醒不要忘了「兒童和另一半」，不過這位房客卻在「兒童」後寫下了「可以留在這嗎？」誠實道出家長們的心聲，讓原po工作之餘也被娛樂到了。

網友看完除了表示飯店很貼心，其他人也幽默回應，「嘖～很奇怪...大家都想留下這個」、「兒童會不會是留在衛生紙上」、「開學了，不能留在飯店的話不如趕快載回學校」、「另外一半是直接不要了嗎」、「快用紅筆寫：各人造業各人擔，麻煩請帶走XDDD」、「許多家長的心聲」、「留到18歲可以嗎」。

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