陸春節「黃金周」消費首破1兆　網路、觀影、旅遊等新興消費成亮點

▲春節新興消費成亮點。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

剛剛過去的豬年春節「黃金周」（2月4日至10日），大陸消費趨勢主要落於網路、定制、體驗與智慧消費等。中國商務部10日發布數據指出，除夕至正月初六期間，全國零售和餐飲企業實現銷售額超過1兆元（約新台幣4.6兆元），比去年春節黃金周增長8.5%，增速創下近10年新低。

據中國商務部分析，春節黃金周期間，傳統年貨、綠色食品、智慧家電、地方特色產品等銷售保持較快增長。安徽、雲南重點監測企業家電銷售額增長15%左右，河北保定、湖北潛江重點監測企業綠色有機食品銷售額同比分別增長40%和18.6%。此外，集購物、餐飲、娛樂等功能於一體的購物中心、Outlets等新興業態更受到消費者的青睞。

▲春節期間觀影人潮。（圖／CFP）

報告指出，各地餐飲企業年夜飯預訂爆炸，江蘇揚州重點餐飲企業預訂年夜飯4000多桌，有近4萬人除夕夜上餐廳吃飯。春節期間，北京重點​​監測餐飲企業銷售額同比增長10%以上。許多餐飲企業和網路平台推出成品及半成品年夜飯外賣、廚師上門製作年夜飯等服務。

此外，報告更提到，休閒旅遊、觀影觀展、民俗活動等體驗式消費也逐漸受到歡迎，例如全國電影票房超過50億元人民幣（約新台幣228億元）、故宮博物院舉辦「紫禁城裡過大年」活動，春節期間也吸引了近50萬人次。

最後，報告顯示，生活必需品市場供應充足、價格總體平穩，糧食價格保持穩定，36個大中城市大米、麵粉價格均與節前一周持平。食用油價格基本平穩；肉類價格不同幅度上漲，其中豬肉、牛肉、羊肉價格分別比節前上漲1.3%、0.7%和0.4%；蔬菜價格上漲，30種蔬菜平均批發價格比節前上漲4.4%。

▲不少人年夜飯上餐廳吃。（圖／CFP）