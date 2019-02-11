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旅客硬要帶！春節9天假期非洲豬瘟罰款累計16件達320萬

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豬瘟告示牌,桃園機場入境。（圖／記者彭懷玉攝）

▲春節期間查獲旅客違規從疫區攜帶肉類品，遭罰20萬元有16件。（圖／記者彭懷玉攝）

記者許展溢／台北報導

為防堵非洲豬瘟入侵，農委會在春節期間加強查緝各項檢疫，2月2日至10日在全國機場、港口查獲旅客違規從疫區攜帶肉類品，遭罰20萬元，有16件，其中11件是外籍旅客，未當場繳清罰款拒絕入境的有7件。另外，農委會表示，2月3日又從旅客棄置的大陸肉類品驗出2件非洲豬瘟病毒，目前累計達20例。

農委會副主委黃金城表示，目前大陸非洲豬瘟疫情已擴散到25個省，達 109案例，但這是大陸向OIE（世界動物衛生組織）通報的數字，但目前在台灣驗出20件的非洲豬瘟病毒，都是來自大陸不同省，顯示疫情嚴重蔓延，特別的是，1月22日農委會驗出第15例肉類品是來自山東省火腿腸，但該省卻是非疫區，因此也很清楚可以知道大陸沒有清楚掌握疫情。

▲▼農委會副主委黃金城,非洲豬瘟。（圖／記者季相儒攝）

▲ 農委會副主委黃金城表示，大陸疫情高峰是否過了，要看被感染的豬隻拿去做加工品的數量是否有降低。（圖／記者季相儒攝）

黃金城指出，1月農委會從旅客攜帶的肉類品驗出非洲豬瘟病毒就有11件，是最高峰的時間點，2月到現在也有2件，雖然大陸稱疫情高峰期已過，但這還要看被感染的豬隻拿去做加工品數量是否有大幅降低，如果有才會承認疫情高峰過了，確切時間預計要等到3、4月，但從1月台灣驗出11件病毒，其實顯示疫情在大陸是急速上升。

農委會表示，春節期間在全國機場、港口查獲16件違規帶肉品中，有11件是來自外籍旅客，其中7件拒絕當場繳清20萬罰款，直接拒絕入境（6件大陸籍旅客、1件以色列籍1件），有4件馬上繳清順利入境。遭罰3萬元的有37件、1萬元3件。黃金城說，春節期間在各棄置箱查獲的肉品平均達64.54公斤。

▲▼督察人員確認廚餘蒸煮相關設備確實開啟及檢視相關設備。（圖／環保署提供）

▲督察人員確認廚餘蒸煮相關設備確實開啟及檢視相關設備。（圖／環保署提供）

另外，廚餘養豬管理部分，黃金城說，截至今（11日）上午9點，全國廚餘養豬場共1930場，其中已取得廚餘再利用檢核736場，已轉用飼料612場，其餘582場未取得廚餘再利用檢核許可，也未轉用飼料，將由各地方政府加強查緝，如再不聽勸，就將依廢棄物清理法處分。

環保署表示，春節期間針對全國736場已取得再利用檢核的廚餘養豬場進行電話宣導，廚餘必須確實蒸煮攝氏90度、1個小時以上才可以餵豬，針對未取得再利用檢核的養豬場進行抽查，共抽查216場，扣除飼主不在及停養者，計稽查174場，依違反廢棄物清理法告發者有34場。

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關鍵字：非洲豬瘟,春節,機場,港口,農委會,大陸,疫情

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