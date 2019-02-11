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見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」

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▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲吳懿珊因為看到自己家中的車子長時間停在樹下，掉落的落葉常造成車體的汙損或管線的阻塞，因而產生靈感。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市頂埔國小五年級同學吳懿珊，小小年紀就展現高度的科學能力，以「種苗移栽體及應用彼之種苗培植結構」及「汽車遮罩結構」等2件作品，獲得德國iENA紐倫堡國際發明展中的金牌及銀牌。

德國紐倫堡國際發明展為全球首創，也是全世界歷史最悠久之創意商展，其評審一向以嚴謹、公正著稱，參展者踴躍，在國際間享有最高權威之聲譽，該展今年已邁入70屆，德國政府並在紐倫堡創設12個大型國際展覽館，全年無休輪流展出各行各業產品，藉展覽大會主辦之發明創作競賽，將得獎作品及發明人公布於各國際媒體。

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲吳懿珊以「種苗移栽體及應用彼之種苗培植結構」及「汽車遮罩結構」等2件作品，獲得德國iENA紐倫堡國際發明展中的金牌及銀牌。（圖／新竹市政府提供）

吳懿珊在校就是一位喜好科學的小小科學家，「吸水海綿容易造成環境負擔」吳懿珊表示，參與科展時發現常見的育苗載體是吸水海綿，不環保也不方便，因此思考能否運用天然可分解的素材取代現有的海綿，並利用載體之毛細現象讓植物在最佳水分下成長，此想法讓這件作品獲得金牌肯定。

「我解決了爸爸多年的麻煩」，吳懿珊表示，汽車遮罩的發明，起源於看到自己家中的車子長時間停在樹下，掉落的落葉常造成車體的汙損或管線的阻塞，而坊間的全罩式遮罩更有費時、刮傷車體的的風險，透過生活的細心觀察，就有機會為習以為常的困擾，找到更好的解決方式。

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲吳懿珊喜歡嘗試各種不同的發明。（圖／新竹市政府提供）

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

▲見車頂掉滿落葉　小五童發明車罩「我解決爸爸的困擾」。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：汽車遮照,頂埔國小

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