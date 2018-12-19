頂埔國小吳懿珊揚威國際　世界發明展穿金戴銀

▲吳懿珊在2018年德國iENA紐倫堡國際發明展中分別獲得金牌及銀牌。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市頂埔國小五年級同學吳懿珊，小小年紀就展現高度的科學能力，以「種苗移栽體及應用彼之種苗培植結構」及「汽車遮罩結構」等2件作品，在2018年德國iENA紐倫堡國際發明展中分別獲得金牌及銀牌，新竹市長林智堅肯定吳懿珊的優異表現，鼓勵她在發明的領域努力不懈，為台灣爭取更高榮譽。

德國紐倫堡國際發明展為全球首創，也是全世界歷史最悠久之創意商展，其評審一向以嚴謹、公正著稱，參展者踴躍，在國際間享有最高權威之聲譽，該展今年已邁入70屆，德國政府並在紐倫堡創設12個大型國際展覽館，全年無休輪流展出各行各業產品，藉展覽大會主辦之發明創作競賽，將得獎作品及發明人公布於各國際媒體。

吳懿珊在校就是一位喜好科學的小小科學家，「吸水海綿容易造成環境負擔」吳懿珊表示，參與科展時發現常見的育苗載體是吸水海綿，不環保也不方便，因此思考能否運用天然可分解的素材取代現有的海綿，並利用載體之毛細現象讓植物在最佳水分下成長，此想法讓這件作品獲得金牌肯定。

「我解決了爸爸多年的麻煩」，吳懿珊表示，汽車遮罩的發明，起源於看到自己家中的車子長時間停在樹下，掉落的落葉常造成車體的汙損或管線的阻塞，而坊間的全罩式遮罩更有費時、刮傷車體的的風險，透過生活的細心觀察，就有機會為習以為常的困擾，找到更好的解決方式。

「解決問題的能力就是最重要的科學精神」新竹市政府教育處副處長黃玉梅表示，許多生活中遇到的困難，就是最好的發明題材，透過觀察、分析，進而設法解決。吳懿珊同學因對生活的細緻觀察力，發現問題進而發揮創客精神解決問題，這即是12年國教素養教學最好的體現。期盼她持續保持這種精神，在科學發明領域中持續精進。

「讓新竹市成為孩子們的造夢基地」新竹市政府教育處長李芳齡表示，市長林智堅上任後，為建置優質的科學教育環境，挹注近9千萬經費建置完善數位學習環境；同時在培英國中、虎林國中成立自造教育中心，更獲得前瞻計畫與聯發科教育基金會全力支持，將投入1.2億經費打造兒童探索館。

李芳齡指出，因應十二年國教的實施，新竹市持續推動科學、創客教育，辦理國中小學奧林匹亞競賽、專題式科展及機器人競賽，讓科學教育向下札根，更與清華大學、宏碁股份有限公司合作，啟動清華STEAM學校的跨域整合課程，期盼讓竹市學子能在日常生活中活用科學知識。