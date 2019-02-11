15歲以下孩童領身故保險金　金管會擬採限額理賠

▲保險局擬開放15歲以下兒童在一定限額內領取身故保險金。（示意圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

普悠瑪事故再掀起15歲以下孩童能否領身故保險金的爭議，立委要求金管會以最快速度研議是否修正保險法。金管會趕在農曆年前，將報告送進立法院。據悉，金管會將採限額給付的方式，未滿15歲兒童的身故保險金，限制給付範圍在61.5萬元以內。

依照現行《保險法》107條規定，被保險人未滿15歲前死亡不能領取人壽保險的身故保險金，保險人只能加計利息退還所繳保險費，或返還投資型保險專設帳戶價值。

當初設立保險法107條的規範，主要就是為了防範道德風險，防止可能有人利用投保高額保險，讓沒有自身行為能力的小朋友，遭致不測等風險。

卻也因為受限於上述保險法規定，普悠瑪號翻車事故發生後，罹難者中有5名15歲以下罹難者，自身投保的旅平險、意外險等，都不能領取身故保險金，消息一出再次引起民眾關注，立委更要求保險局必須在1個月內研議修法。

保險局積極找學者研議，但各學者的意見分歧，也讓保險局很頭痛，學者們各分成3種不同意見，有些學者認為可列舉特定事故，有些學者認為要限制死亡保險金額，有些學者則認為維持現狀不要修法。

據悉，金管會最終擬採納限制死亡保險金額，未滿15歲兒童的身故保險金，限制給付範圍在61.5萬元以內。但政策性保險的學生保險，本身有100萬身故保險金，則不在此限。此案還有待保險局公布修法版本並送到立法院，才能開始進入實質審查。

保險局也表示，有參考過國外的規定，但國外並沒有一致性的規範。像韓國、法國一律禁止領身故保險金，法國是禁止12歲以下領身故金，韓國是禁止15歲以下領身故金。

另有部分國家是限制金額給付，德國限定在8000歐元以下(約28萬新台幣)；日本是1000萬日圓以下(約280萬新台幣)；大陸是不滿10歲限多張保單總和給付不得超過20萬元人民幣，10歲以上但不滿18歲是50萬人民幣限額；美國各州不同，以紐約州來說，4.5歲以下保額不得超過要保人的保額25%，4.5歲到14.5歲保額不得超過要保人的保額50%，但兩者都限額在5萬美元以下。

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