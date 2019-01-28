春節全家出遊　父母可從網路幫7歲以下子女買旅平險

▲春節連假旅遊記得投保旅平險。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆新年即將到來，許多人準備全家返鄉，也有不少民眾會善用連假帶家人來一場國外旅遊。在出國前都已有習慣投保旅平險，更有不少人是從網路投保，保險局日前已經放寬，讓父母也能從網路投保幫7歲以下子女購買旅平險，若是全家一起出國，父母別忘了也為孩子加保旅平險。

根據統計，國人平均一年出國次數從2015年的平均2.5次數，增加到2017年的平均3.2次，且逐年提升，越來越多的消費者喜好短天數且一年多次數的出國旅遊方式。農曆新年即將到來，全家人出外旅遊頻率大增，目前國人在旅遊時多半已有投保旅平險的觀念，旅平險怎麼投保最周全，《ETtoday新聞雲》特別統整3個投保秘訣。

海外旅遊身故保額至少1000萬才夠

中國人壽資深協理許鴻儒指出，民眾在挑選旅平險時，要注意投保內容是否涵蓋意外所致的身故、失能、實支實付傷害醫療等。國外旅遊者還要留意是否提供海外突發疾病的住院、門診及急診等保障範圍。若是前往歐洲地區的民眾，建議至少投保到3萬歐元的醫療保障，並申請英文投保證明，以防不時之需。

一般來說，國內旅行建議500萬保額才足夠；海外旅遊旅平險起碼要規劃1000萬元意外身故保額，若是身為家中經濟支柱或仍有房貸者，建議將保額拉高到1500萬元。

留意海外急難救助服務限制

因國外醫療費用昂貴，許鴻儒建議國外旅遊的民眾，可選擇有提供海外急難救助及代墊住院醫療費用服務，符合條件的保戶在出國旅遊不幸突發意外需於當地就醫時，就不必為籌措資金而奔波。

國泰人壽商品部協理翁建勳也表示，要特別注意跨國醫療運送費用，往往一次就動輒數百萬元，因此許多保戶會選擇在投保旅平險時再附加「旅行平安險海外醫療專機運送服務」實物給付保單，目前是國壽才有。投保10天約135元、投保30天約237元。

保戶如在亞洲地區發生重大突發疾病或事故，經救助機構專屬醫師及當地主治醫師評估、取得共識後，即啟動專機運送服務，安排專屬醫護人員全程陪同與提供必要醫療服務，並全額負擔運送過程所生費用。根據國壽統計，最多保戶選擇的出遊國家為日本，其次為大陸，而平均投保天數約8天。翁建勳也舉例，去年某位保戶於大陸山東旅遊時因突發疾病，提出海外醫療專機運送服務需求，經兩地醫師及醫療專機團隊評估後，一天內即迅速將保戶運返台。

家長可幫7歲以下孩子網路投保旅平險

過去民眾網路投保旅平險能限幫自己投保，保險局日前已經放寬，讓父母也能透過網路為7歲以下子女投保旅平險。新光人壽指出，父母可幫7歲以下子女購買旅平險，投保完成後10分鐘就生效，保障內容也涵蓋海外急難救助服務，及海外特定地區保障升級的部分，讓父母在過年期間能更安心的帶孩子出國旅遊。